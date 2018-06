Martedi 18 Giugno sui canali Sky Cinema HD

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di martedì 19 giugno 2018 : anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE di martedì 19 giugno 2018: Nonostante i rimproveri del padre Andrea (Davide Devenuto), Alice (Fabiola Balestriere) continua a fare di testa propria ma stavolta rischia di finire davvero nei guai… Tristissimo per la partenza di Anita (Ludovica Bizzaglia), l’umore di Vittorio (Amato D’Auria) è quanto mai nero ma poi il ragazzo finirà per fare la cosa giusta… Mentre Guido (Germano ...

Una Vita Anticipazioni martedì 19 giugno 2018 : Teresa è distrutta per la notizia del suicidio di Mauro : Il cadavere di un uomo con addosso i documenti di Mauro viene trovato sulla ferrovia. Teresa è distrutta dal dolore e dal senso di colpa.

IL SEGRETO - anticipazioni puntata di martedì 19 giugno 2018 : anticipazioni puntata Il SEGRETO di martedì 19 giugno 2018: Julieta decide di non lasciarsi intimidire e riesce a rispondere per le rime a Donna Francisca. Raimundo tenta di convincere Francisca di lasciare in pace la Uriarte e di farle costruire la casa per Rosa, ma la Montenegro non vuol saperne e, furiosa, ordina a Mauricio di sistemare la questione in qualsiasi modo. Dolores si sente sempre più attratta da Tiburcio Comino e comincia a ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di martedì 19 giugno 2018 : anticipazioni puntata 468 di Una VITA di martedì 19 giugno 2018: La polizia conclude che Mauro si è ucciso e Teresa si sente in preda ai sensi di colpa; Fernando si dimostra comprensivo nei suoi confronti e decide di lasciarle il tempo necessario ad elaborare il lutto. Intanto Cayetana è gelosa quando vede Fabiana consolare in modo materno Teresa. Elvira prende in giro il padre, convincendolo a lasciarla andare dalla zia moribonda insieme a ...

BEAUTIFUL - anticipazioni puntata di martedì 19 giugno 2018 : anticipazioni puntata BEAUTIFUL di martedì 19 giugno 2018: Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) dà conforto a Bill (Don Diamont) nel momento del bisogno e gli dice che è dalla sua parte. Liam (Scott Clifton) chiede a Wyatt (Darin Brooks) di prendere parte alla nuova gestione della Spencer e gli chiede di diventare il suo braccio destro. Wyatt teme però la vendetta del padre e avvisa il fratello riguardo a quelle che potrebbero essere ...

Le previsioni meteo per domani - martedì 19 giugno : Se pioverà e se no, che alla fine è la cosa che interessa a tutti The post Le previsioni meteo per domani, martedì 19 giugno appeared first on Il Post.

GREASE - il film su Canale 5 martedì 19 giugno 2018 : Su Canale 5, martedì 19 giugno 2018 in prima serata, va in onda uno dei film americani forse più famosi di sempre, se non altro per via della sua coinvolgente colonna sonora: si tratta di GREASE (Brillantina), pellicola del 1978 con John Travolta, Olivia Newton-John e Stockard Channing. Ispirato ad un musical degli anni 70, GREASE compie 40 anni proprio in questi giorni (nei cinema USA è uscito il 16 giugno 1978) e per l’occasione Mediaset ...

Martedì 26 giugno ci sarà uno sciopero dei benzinai di tutta Italia : Sia sulle strade convenzionali che sulle autostrade: protestano contro l'obbligo di emettere fatture elettroniche ai lavoratori autonomi, che per loro è anticipato The post Martedì 26 giugno ci sarà uno sciopero dei benzinai di tutta Italia appeared first on Il Post.

Analisi Auditel : La serata di martedì 12 giugno fra il Balck out Rai - i Wind Music Awards 2018 e diMartedì : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando subito sotto la linea del 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 scorre subito sotto la soglia del 20% di share fra cali e risalite. La curva nera del Tg La7 scorre poco sopra la soglia del 5%, con quella rossa del Tg2 che poi tocca il 10% di share. Nell'access time vediamo il black out Rai con le curve di Rai1, Rai2 e Rai3 che crollano fin verso lo 0% di share e ...

“Switch on the beach” : martedì 19 Giugno al lido Bellatrix di Catania consulenza antifumo e battesimo del mare : Al via la serie di eventi che precedono l’inaugurazione del CoEHAR – il primo Centro di Ricerca italiano per la Riduzione del danno da fumo che ha sede nel Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Catania. martedì 19 Giugno al lido Bellatrix (via Acicastello, 38) dalle ore 13 alle 19 sarà “Switch on the beach”, l’appuntamento dedicato alla promozione della salute e alla riduzione del danno da fumo che ...

Lotto e Superenalotto - le estrazioni di martedì 12 giugno. Nessun 6 né 5+ - jackpot a 47 - 3 milioni : Lotto e SuperenaLotto, ci siamo: ecco le estrazioni del concorso di oggi, martedì 12 giugno. Per quanto riguarda il SuperenaLotto, al concorso numero 70 di questo 2018, il jackpot...

Ascolti tv 12 giugno 2018 : tutti i numeri - dai Wma a DiMartedì : Wind Music Awards, Ascolti tv 12 giugno 2018: il programma di Rai1 seguito da 3,7 milioni di spettatori Blackout con musica, vecchi film e l’ultima sfida tra talk. Questi i programmi in onda il 12 giugno 2018, per cui stamattina gli Ascolti tv parlano chiaro. Ieri sera, nonostante il “blackout” che ha interessato la Rai […] L'articolo Ascolti tv 12 giugno 2018: tutti i numeri, dai Wma a DiMartedì proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Martedì 12 giugno 2018. Calano i Wind Music Awards (18.1%) - Floris 10.6%. flop Canale 5 (8.7%). Rai1 al 2% con l’interruzione trasmissioni : Wind Music Awards Su Rai1 il secondo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 – dalle 21.33 alle 23.52 – ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 il film L’Amore è Eterno Finchè Dura ha raccolto davanti al video 1.770.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 Vita, Cuore, Battito ha interessato 1.576.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 il film L’Incredibile Hulk ha ...

