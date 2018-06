Maroon 5 record su youtube con il videoclip di “Girls like you” feat Cardi B

domanipress

(Di martedì 19 giugno 2018) Si intitola, il nuovo singolo dei5. Il brano, contenuto nella versione deluxe dell’album RED PILL BLUES, è frutto della collaborazione della band americana con la rapperB. Il video diYOU”B, online dallo scorso 30 maggio, ha già totalizzato oltre 141 milioni di views anche grazie alla presenza di ventisei personalità femminili di spicco della società americana. Non solo celebrità come Jennifer Lopez, Mary J. Blige o Gal Gadot, ma anche veri esempi di orgoglio femminile come Ilhan Omar (prima deputata islamica americana), Aly Raisman (campionessa olimpica che ha testimoniato contro il medico della Nazionale USA per gli abusi sessuali subiti) o Jackie Fielder (attivista contro le compagnie petrolifere per il blocco del Dakota Access Pipeline che minaccia i territori dei nativi americani). Con questo brano i5 ...