Marco Borriello ha una nuova fidanzata | è Stefania Seimur

Marco Borriello pizzicato con la nuova fidanzata : L'estate è tempo di nuovi amori, nuove conoscenze e in alcuni casi anche di ritorni di fiamma, ma non nel caso di Marco Borriello . Il calciatore, infatti, è stato paparazzato dai fotografi del ...

Marco Borriello ha una nuova fiamma : è la modella ucraina Stefania Seimur : E così Marco Borriello ha una nuova fiamma . L’ex attaccante di Roma e Milan (nonché ex fidanzato anche di Belén Rodríguez, tra le altre fiamme che il buon Borriello conta nel suo passato) avrebbe infatti intrapreso una relazione con la modella Stefania Seimur , conosciuta dal pubblico del Grand Hotel Chiambretti come la “dea bendata”. A darne la notizia in anteprima è il giornalista Gabriele Parpiglia attraverso il suo profilo ...

Chi è la nuova fidanzata di Borriello? Stefanie Seimur - la bellissima modella ucraina che ha stregato Marco [GALLERY] : Stefanie Seimur è davvero meravigliosa, così bella da aver stregato uno degli scapoli più ambiti: Marco Borriello con la sua nuova fidanzata a New York Marco Borriello si è lasciato sedurre da una bellezza ucraina mozzafiato. Stiamo parlando della giovane modella Stefanie Seimur , apparsa accanto al calciatore della Spal negli ultimi giorni a New York. Nella Grande Mela i due stanno trascorrendo del tempo insieme. Stefanie e Marco si sono recati ...

Marco Borriello - declino del centravanti-vip : Volano gli stracci tra Borriello e i dirigenti della Spal. L’attaccante vive da separato in casa. Ufficialmente è infortunato. Non gioca una partita da quattro mesi. Il ds Vagnati lo accusa, la replica di Marco è al veleno. Antefatto: prima di ogni partita che la Spal gioca in casa, immancabile dagli spettatori di tutto lo stadio parte il coro di insulti contro Borriello. Lui al «Mazza» non si fa vedere dall’anno scorso. Anche da infortunato, ...