Mangiafexpo 2018 | la grande festa del cibo di Ferrara

(Di martedì 19 giugno 2018) Cappellacci di zucca, la coppia, cioè il pane ferrarese, la salamina da sugo, il pasticcio, il panpepato. È un tripudio di sapori la cultura enogastronomica ferrarese. Per gustarli tutti, dal 9 al 14 luglio, c’è la quarta edizione di, ladeldi, quest’anno con circa 30 aree degustazione, allestite per la prima volta in Piazza Ariostea, e la partecipazione dei migliori ristoranti locali. Una gustosa food tasting area nel cuore della città, per provare le più apprezzate eccellenze della cucina del territorio, tra musica, eventi, visite guidate, incontri con gli chef. Zone d’ombra saranno create tra i gazebo, per rendere piacevole il pranzo e gli spuntini nei momenti più soleggiati. Per partecipare ae scoprire non solo le meraviglie gastronomiche, ma anche quelle artistiche della città, il Consorzio Visit, che mette insieme ...