Maltempo | ingenti danni nel Vibonese | lavori in corso

Maltempo al Sud : Puglia flagellata - danni ingenti : Bombe d’acqua, trombe d’aria e violente grandinate si stanno abbattendo negli ultimi giorni sulla Puglia e sta salendo la conta dei danni che, secondo Coldiretti Puglia , dagli ortaggi, agli oliveti, dai mandorleti ai ciliegeti, dai vigneti al grano, nei primi 6 mesi dell’anno sta sfiorando i 2 miliardi di euro, soprattutto per il dimezzamento della produzione di olive, mandorle bruciate e le piantine allettate di ortaggi. ...

Maltempo Puglia : situazione critica nel Foggiano - ingenti danni alle colture : L’ondata di Maltempo che da ieri sta interessando la Puglia ha colpito principalmente le zone della Capitanata: vento forte, piogge e grandinate hanno investito Foggia, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Cerignola e Apricena. Tanti gli alberi sradicati, i rami spezzati e i segnali stradali abbattuti. Numerosi gli interventi dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia per allagamenti in box e scantinati. Segnalati disagi ...