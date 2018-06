Maltempo in Calabria | nuova bomba d’acqua a Nicotera | situazione drammatica FOTO e VIDEO

Maltempo al Sud - violenti temporali in Calabria e Sicilia : bombe d’acqua e tempeste di fulmini - tante criticità [LIVE] : 1/17 ...

Maltempo Calabria - Coldiretti : “La Regione verifichi i danni e lo stato delle colture” : “Negli ultimi giorni l’eccesso di pioggia e le autentiche bombe d’acqua, in particolare nei Comuni di Nicotera e Joppolo nel Vibonese e nel reggino nei Comuni di Scilla, Bagnara Calabra e Reggio Calabria, hanno prodotto danni all’agricoltura e smottamenti ed allagamenti con difficoltà alla viabilità”. E’ quanto si afferma in un comunicato di Coldiretti Calabria. “Sempre di più – sostiene il ...

Maltempo Calabria - allagamenti a Cosenza : “Situazione temporalesca violenta e straordinaria” - evacuate 3 famiglie [VIDEO] : A causa dell’ondata di Maltempo e dei conseguenti allagamenti che hanno colpito ieri la città di Cosenza, è stata decisa l’evacuazione di tre famiglie: le abbondanti precipitazioni hanno creato problemi ad una fogna che ha allagato i piani inferiori di due abitazioni e il parcheggio antistante i fabbricati. “Si è trattato di una situazione temporalesca violenta e straordinaria che a causa degli allagamenti ha provocato danni ...

Maltempo : riattivato il traffico ferroviario sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme : riattivato il traffico ferroviario fra Eccellente e Tropea, sulla linea Reggio Calabria-Lamezia Terme, interrotto da ieri a causa del Maltempo. Ancora sospesa la circolazione fra Tropea e Rosarno dove è attivo un servizio sostitutivo con autobus. Prosegue il lavoro delle squadre tecniche di Rete Ferroviaria Italiana per ripristinare il regolare funzionamento dell’infrastruttura. L'articolo Maltempo: riattivato il traffico ferroviario sulla ...

Maltempo Calabria : “Sì all’odg sull’emergenza alluvione” : Approvazione di un ordine del giorno sollecitato dal consigliere Pd Michelangelo Mirabello, riguardante l’Accordo di programma quadro trasporti per la messa in sicurezza e ripristino della strada provinciale 23, galleria di Coppolino di Joppolo, “vista la particolare situazione di disagio creatasi a seguito dei fenomeni alluvionali di questi giorni”. L'articolo Maltempo Calabria: “Sì all’odg sull’emergenza ...

Maltempo Calabria : danni alla linea ferroviaria nel Vibonese - ancora disagi : Calabria devastata dalle forti piogge e dal Maltempo. In seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha colpito la zona, dalle 5.45 è sospesa la circolazione ferroviaria fra Joppolo e Nicotera, nel Vibonese, sulla linea Eccellente – Rosarno (via Tropea). Le abbondanti precipitazioni torrenziali e la dirompente forza dell’acqua hanno causato l’allagamento dei binari, danni alle apparecchiature tecnologiche per la gestione della ...

Maltempo : “In Calabria chiederemo lo stato di calamità” : “Gli interventi attualmente in programmazione sono di carattere d’urgenza e sta operando la Protezione Civile. Ancora è prematuro fare la conta dei danni: non appena saranno completate le valutazioni, anche da parte dei Comuni interessati, la Regione non si sottrarrà agli obblighi previsti per la richiesta di calamita’ naturale”. Cosi’ all’agenzia Dire l’assessore della Regione Calabria alle ...

Regione Calabria - Maltempo nel Vibonese : “Necessario attivarsi con urgenza” : “Il consigliere regionale Vincenzo Pasqua (gruppo Misto), ha depositato una mozione per interventi urgenti a favore del territorio di Nicotera a causa delle gravissime condizioni meteorologiche che hanno provocato ingenti danni alle infrastrutture di quel territorio”. Lo comunica una nota stampa del Consiglio regionale. “In queste ultime ore – scrive Pasqua – il territorio di Nicotera e buona parte del Vibonese, sono oggetto di ...

Maltempo in Calabria - situazione critica a Palmi : tornado e bomba d’acqua - danni e disagi [FOTO e VIDEO] : 1/6 Foto di Stefania Romeo ...

Maltempo - temporali in Calabria : soccorsa un donna in auto con figli : Persistono le condizioni di Maltempo in Calabria, soprattutto lungo la fascia tirrenica della regione. A Lamezia Terme alcune strade si sono allagate, con tombini e parti di asfalto saltati e conseguenti disagi per il traffico. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, che hanno anche soccorso una donna che con i suoi bambini era rimasta rimasta bloccata con l’auto a causa della strada allagata A Joppolo, nel vibonese, i vigili del ...

Maltempo Calabria - nubifragio nel Vibonese : disagi per Intercity Roma-Reggio : Sulla linea ferroviaria Reggio Calabria–Lamezia Terme (via Tropea) il traffico è ancora sospeso per l’allagamento dei binari fra Joppolo e Nicotera dovuto alle intense piogge che hanno interessato la zona. E’ stato attivato il servizio sostitutivo con autobus fra Rosarno e Lamezia Terme Centrale. I tecnici di RFI sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità dell’infrastruttura. Un treno Intercity partito da Roma e diretto a Reggio ...

Maltempo Calabria - il presidente Oliverio : “Non escludo la richiesta di calamità” : “Abbiamo mobilitato la nostra Protezione Civile per rispondere alle emergenze e assumeremo le decisioni conseguenti: non è esclusa la richiesta di calamità naturale al governo. Chiedo a tutti i soggetti responsabili di essere vigili, noi comunque siamo allertati con l’unità di crisi permanente con la Protezione civile per tutto il territorio regionale“: lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria, Mario Oliverio, in ...

Maltempo in Calabria - nelle ultime ore 122mm di pioggia a Reggio e 101mm a Catanzaro : neanche in inverno aveva piovuto così tanto [VIDEO] : Continua a diluviare in Calabria. Nel weekend sono caduti 122mm di pioggia a Reggio Calabria, 101mm a Catanzaro, ma addirittura 150mm a Sant’Alessio d’Aspromonte, 148mm a Rizziconi, 118mm a Scilla. Non aveva piovuto così tanto in Calabria, quest’anno, neanche nell’inverno scorso. E il Maltempo continuerà ancora per tutta la settimana… Maltempo in Calabria, tempesta di fulmini a Capo Vaticano [VIDEO] Maltempo in Calabria, il ...

Maltempo Calabria - Arpacal : precipitazioni “diffuse e decisamente elevate” - ecco i DATI : “Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 il territorio regionale è stato interessato da una circolazione depressionaria, centrata sul Mediterraneo orientale, che ha determinato precipitazioni diffuse, specie nelle zone centro-meridionali della regione“: lo comunica il Centro Funzionale Multirischi dell’Arpacal. “In particolare, sono stati registrati, nelle ultime 48 ore, valori di precipitazioni, anche a carattere ...