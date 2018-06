Maltempo | allerta gialla Protezione Civile anche a Ragusa

Allerta Meteo - ancora forte Maltempo al Sud : temporali senza sosta - Calabria in ginocchio : 1/5 ...

Maltempo : allerta arancione in Puglia : ANSA, - BARI, 15 GIU - La Protezione Civile pugliese ha diramato l' allerta arancione , che precede l' allerta rossa, che è la più grave, dalle ore 13 di oggi per le 11 ore successive. L' allerta prevede ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : Puglia e Sicilia sott’acqua - ma attenzione in Calabria nel weekend [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Allerta Meteo - Estofex conferma il Maltempo al centro/sud : “Grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’ Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia centrale e meridionale, soprattutto a causa di precipitazioni eccessive, grandi ne e violente raffiche di vento. Un vortice di medio livello si muove lentamente verso est lungo il Mediterraneo settentrionale. A nord di esso, sarà presente una corrente debole sulla maggior parte dell’Europa, ad eccezione della parte settentrionale e ...

Allerta Meteo - nuovo avviso della protezione civile per il Maltempo al Sud : fenomeni estremi fino al weekend : Allerta Meteo – Una depressione, da giorni attiva sull’Italia e responsabile dei forti temporali al centro-sud, si sposterà, nella giornata di domani, verso la Grecia mantenendo la sua influenza soprattutto al sud e su parte del centro. Tale evoluzione riproporrà precipitazioni a carattere temporalesco che risulteranno localmente intense soprattutto sulle estreme regioni meridionali della penisola e sui versanti tirrenici della ...

Maltempo - nuova allerta meteo : piogge in arrivo al centrosud : piogge e temporali in arrivo al centrosud . Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse - che ...

Maltempo : allerta gialla dalla mezzanotte alle 15 di domani : La Protezione civile regionale della Liguria ha diffuso l’ alle rta meteo gialla per temporali emanata da Arpal da mezzanotte alle ore 15 di domani sui bacini piccoli e medi di tutta la Regione. I temporali hanno gia’ colpito la Regione oggi interessando l’entroterra savonese, con gli 85.6 millimetri caduti a Ellera Foglietto, i 79.6 del Colle di Cadibona, i 70.6 di Santuario di Savona, i 63.8 di Montagna, i 54.8 di Stella Santa ...

