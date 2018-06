Maltempo al Sud | violenti temporali in Calabria e Sicilia | bombe d’acqua e tempeste di

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia : forte Maltempo - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...

Allerta Meteo - altro che Solstizio d’Estate : il Maltempo continua - forti temporali al Centro/Sud : 1/5 ...

Allerta Meteo - ancora forte Maltempo al Sud : temporali senza sosta - Calabria in ginocchio : 1/5 ...

Allerta Meteo - Maltempo senza sosta al Sud : ancora fenomeni estremi - Calabria bersagliata [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 ...

Maltempo al Sud - paura nello Stretto di Messina : enorme tornado intorno al Pilone di Punta Faro - nuovo violento temporale in formazione [FOTO] : 1/8 Foto di Riccardo Arena Trazzi ...

Maltempo al Sud : Puglia flagellata - danni ingenti : Bombe d’acqua, trombe d’aria e violente grandinate si stanno abbattendo negli ultimi giorni sulla Puglia e sta salendo la conta dei danni che, secondo Coldiretti Puglia, dagli ortaggi, agli oliveti, dai mandorleti ai ciliegeti, dai vigneti al grano, nei primi 6 mesi dell’anno sta sfiorando i 2 miliardi di euro, soprattutto per il dimezzamento della produzione di olive, mandorle bruciate e le piantine allettate di ortaggi. ...

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte : Messina - Reggio Calabria e Lecce in ginocchio - e non è ancora finita : 1/15 Villa San Giovanni (RC). Credit: Pier Paolo Papalia ...

Previsioni Meteo - nella settimana del Solstizio d’Estate ancora Maltempo sull’Italia : forti temporali al Centro/Sud : 1/15 ...

Maltempo al Sud - situazione critica in Puglia : oltre 100mm di pioggia e numerosi tornado - danni e disagi in tutta la Regione. Diluvia anche in Sicilia [LIVE] : Il Maltempo che sta colpendo il Sud Italia in queste ore s’è particolarmente accanito sulla Puglia, dove si registrano numerose criticità per le piogge torrenziali e le trombe d’aria. Tra ieri sera e oggi pomeriggio sono caduti ben 137mm di pioggia a Palo del Colle, 88mm a Cisternino, 66mm a Bari, 35mm a Corato, 33mm a Terlizzi. Violenti temporali nel primo pomeriggio di oggi hanno inoltre scaricato nell’estremità meridionale ...

Allerta Meteo - forte Maltempo al Sud : Puglia e Sicilia sott’acqua - ma attenzione in Calabria nel weekend [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...

Maltempo al Sud - l’enorme tornado di oggi pomeriggio a San Foca : è stato il 4° nelle ultime 24 ore! [FOTO e VIDEO] : 1/7 ...

Maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso Sud : ROMA - Dopo aver preso di mira a inizio settimana il Nord Italia, l'ondata di Maltempo che da giorni sta attraversando la penisola si è spostata sulle regioni centrali. Le forti piogge hanno provocato ...

Maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso Sud : Allagamenti a Roma e Grosseto, danni alle ferrovie in Sardegna. Ad Ancona un'auto quasi sommersa dall'acqua: due donne salvate dalla polizia. Venerdì allerta gialla in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia

Maltempo - Centro/Sud bersagliato dai fenomeni estremi : bombe d’acqua e tornado - criticità in molte Regioni [LIVE] : 1/12 ...