Magnini pensa già al matrimonio con Giorgia Palmas : “la sposo in spiaggia in Sardegna” : Filippo Magnini vuole già sposare Giorgia Palmas, l’ex nuotatore azzurro vuole un matrimonio in spiaggia in Sardegna con l’ex Velina Filippo Magnini sta vivendo una bellissima storia d’amore con Giorgia Palmas, con cui in questi giorni sta trascorrendo una vacanza da sogno in Sardegna. Non tutto però fila liscio nella vita dell’ex nuotatore azzurro, che sta affrontando forse il capitolo più triste della sua carriera ...