Magnini e Palmas promessi sposi

Filippo Magnini sposa Giorgia Palmas : Filippo Magnini sposa Giorgia Palmas su una spiaggia della Sardegna. La coppia ha annunciato le nozze che arriveranno dopo che il nuotatore avrà risposto alle accuse di doping che lo vedono coinvolto. L’ex fidanzato di Federica Pellegrini infatti è stato coinvolto nell’inchiesta realizzata dalla Procura di Nado Italia (Organizzazione Nazionale Antidoping), che ha chiesto per lui ben 8 anni di squalifica per l’uso di sostanze ...

L’annuncio di Magnini : “finita la bufera doping - sposerò la Palmas” : Filippo Magnini deve difendersi dalle nuove accuse di doping, dopodiché convolerà a nozze con la compagna Giorgia Palmas sulle spiagge della Sardegna “Giorgia (Palmas, ndr) e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi. Per fortuna ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze”. Lo dice Filippo Magnini in un’intervista esclusiva a Chi, in edicola da domani, ...

