Mafia | blitz carabinieri a Catania | 19 arresti del clan Laudani

Blitz a Roma contro la Mafia di Montespaccato - 58 arresti : Decine di persone sono state arrestate dai Carabinieri del Comando provinciale di Roma , dalla Polizia e della Guardia Civil spagnola tra Roma , la Sardegna, il Molise, il Piemonte e la Spagna. Sono 58 persone i destinatari delle misure cautelari emesse dal gip di Roma su richiesta della locale Direzione distrettuale anti mafia . Nel mirino "un'associazione per delinquere, egemone nel quartiere capitolino di ...

Mafia A BARI - MAXI BLITZ ROS 104 ARRESTI/ Ultime notizie : "infiltrazione clan in economia". Decaro - "successo" : BARI , MAXI BLITZ anti MAFIA del Ros: 104 arrestati tra gli affiliati ai clan pugliesi Mercante-Diomede e Capriati, spunta anche un uomo antiracket.

Blitz anti Mafia : oltre 100 arresti : Maxi- Blitz antimafia a Bari e in altre parti d'Italia. I carabinieri del Ros nell'ambito dell' operazione 'Pandora' stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 104 ...

Bari - blitz anti- Mafia : 104 arresti. C'è anche un membro dell'associazione antiracket : blitz anti-mafia in Puglia. I carabinieri del Ros hanno arrestato 104 presunti affiliati ai clan «Mercante-Diomede» e «Capriati». Il provvedimento scaturisce da...

Voti in cambio di 30 euro - 25 arresti nel blitz anti Mafia a Latina : Roma, 12 giu. , askanews, blitz della Polizia di Stato a Latina che questa mattina ha arrestato 25 persone, appartenenti ad un pericoloso clan criminale rom attivo nel quartiere Campo Boario del ...

Mafia : blitz Palermo - così i boss parlavano del nuovo ‘Papa’ : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “nuovo Papa”¦ nuovo Papa a chi mettono? “¦.. Non hanno nessuno, forse non lo hai capito. L’unico Papa che poteva essere con loro sai chi era? Sergio”. Non sapendo di essere intercettati i boss discutevano dei nuovi assetti all’interno della famiglia mafiosa di Monreale. Il ‘Sergio’ a cui si fa riferimento nell’intercettazione è Sergio Damiani, panettiere, ...