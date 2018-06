Made in Italy | Coldiretti | l’escalation USA-Cina fa crollare i mercati alimentari

Coldiretti : negoziati UE-Australia - stop al falso Made in Italy : L’Australia è tra i Paesi a maggiore diffusione delle imitazioni dei prodotti agroalimentari Made in Italy che sono state pericolosamente legittimate negli ultimi accordi commerciali bilaterali siglati dall’Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento all’avvio a Canberra dei negoziati per un accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e l’Australia. “E’ grave che non sia stata prevista in questo caso la ratifica ...

Made in Italy - Coldiretti : record di cibo italiani nel mondo - ma c’è il rischio dazi : E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E’ quanto emerge da un’analisi della Coldiretti sui dati Istat relativi al commercio estero nel primo quadrimestre 2018. Si tratta di un ottimo risultato proprio nell’anno del cibo italiano nel mondo che – sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in Italy ...

"Made Green in Italy" : il bollino diventa realtà : Lo speriamo, perché l'Italia potrà portare in giro per il mondo un valido esempio di economia circolare. Il neo Ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha detto di impegnarsi su aspetti virtuosi del ...

Guerra di dazi tra Usa e Cina - vince il Made in Italy? : ... Macron: 'Insieme a Roma, Berlino e Vienna? Diffido dalla parola 'asse'' 15 giugno 2018 Nessun commento Leggi Tutto » Migranti, Rai Sport con Casapound: 'No a gioco sporco delle Ong' 15 giugno 2018 ...

Dazi - Coldiretti : “Dopo la guerra di Trump alla Cina - il Made in Italy rischia” : Dopo la Cina la prossima vittima della politica protezionista di Trump è l’Unione Europea con la decisione degli Stati Uniti di imporre Dazi antidumping fino a quasi il 50% sulle importazioni di olive spagnole, un pericoloso precedente che mette a rischio la presenza negli Usa del Made in Italy e delle produzioni agroalimentari dell’intera Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare l’approvazione di Dazi da parte degli Stati ...

Pitti Uomo 94 chiude con un successo di visite. Grande presenza del Made in Italy di lusso : Teleborsa, - Il 94° Pitti Immagine Uomo si avvia alla conclusione . Si chiude oggi con un Grande successo in termini di visite la kermesse per la presentazione delle collezioni maschili Primavera ...

Pitti Uomo 94 chiude con un successo di visite. Grande presenza del Made in Italy di lusso : Il 94° Pitti Immagine Uomo si avvia alla conclusione . Si chiude oggi con un Grande successo in termini di visite la kermesse per la presentazione delle collezioni maschili Primavera Estate 2019, che ...

Roma - sfilata di stelle per la festa grande del cinema Made in Italy : Cinquecento illustri protagonisti del mondo di celluloide guardano il panorama mozzafiato che si gode dai giardini dell'Accademia di Francia, poco prima che vada in scena la consegna dei Globi d'Oro ...

Qualità e sicurezza - non basta scrivere "Made in Italy" : ... quest'ultimo talvolta più conservativo, , il più avanzato nel mondo. Tale sistema è applicato e vige in tutto il Mercato Comune Europeo, ma è anche base degli accordi internazionali che regolano i ...

Coldiretti - dazi : scure USA sulle olive della Spagna - a rischio il Made in Italy : La decisione degli Stati Uniti di aumentare dazi antidumping fino a quasi il 50% sulle importazioni di olive spagnole è un pericoloso precedente che mette a rischio la presenza negli Usa del Made in Italy e delle produzioni agroalimentari dell’intera Unione Europea. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il via libera all’aumento dei dazi dal 34,75% che per alcune aziende salgono fino al 45,48% dopo le conclusioni dell’indagine per ...

Export a tutta velocità nel 2018 Made in Italy 'a ruba' in India - Cina e Russia : Continua a correre l'Export italiano, ma pesa l'incognita dazi. Dopo la performance del 2017 con una crescita di 31 miliardi di euro dell'Export , +7,4%, , le esportazioni italiane avanzeranno nel ...

Luci Made in Italy per Russia 2018 : Disano illumina due stadi dei Mondiali di calcio : Samara è una città di oltre un milione di abitanti nella regione del Volga a circa 1000 chilometri da Mosca, celebre per la sua industria aerospaziale. A Samara per i Mondiali 2018 è stata costruita una nuova arena per 45mila spettatori, disegnata dallo studio di architettura tedesco GMP-Architekten. La copertura del nuovo stadio, battezzato Cosmos Arena, è una cupola in vetro e acciaio alta 65 metri, che disegna una sorta di astronave, un ...

I 40 anni di Lardini : l’azienda del capospalla Made in Italy : Testo di Giovanni Audiffredi Foto di Mattia Balsamini Fullscreen01/04 Lo stabilimento di Lardini - Ogni stagione vengono utilizzati 90mila metri di tessuto02/04 01-oriz03/04 Lo stabilimento di Lardini - Nella produzione su misura si usano filati in cashmere da 70 euro al metro04/04 Andrea Lardini - Presidente dell'azienda omonima Millimetri. Diversità impercettibili. Spostamenti apparentemente insignificanti in realtà capaci di cambiare ...

Piccoli birrifici - gli affari crescono Boom del luppolo Made in Italy A picco le importazioni dall'estero : È un mondo sterminato quello della birra artigianale, un mondo che ci portiamo dietro dalla tradizione medievale ed è da sempre con noi. Infatti, come faceva giustamente Fantozzi, una bionda chiara, ...