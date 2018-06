Macron non ha imparato da Luigi XIV

Aerei e cannoni : l'Europa si fa anche così - parola di Macron e Merkel : Deve essere il segno dei tempi. Al bilaterale franco-tedesco di martedì 19 giugno al Castello di Meseberg, a qualche chilometro da Berlino, i due leader più europeisti rimasti in circolazione, il Presidente francese Macron (che ha appena ricevuto il Prix Charlemagne ad Aquisgrana) e la Cancelliera tedesca Merkel, hanno fatto fatica a raggiungere un minimo d'intesa su alcuni dossier strategici per l'avvenire dell'Unione - ...

Francia - il ragazzo al presidente Macron : “Come va Manu?”. Ma lui non la prende bene e lo rimprovera : “Chiamami signore” : Durante la cerimonia per l’anniversario del 18 giugno (il 18 giugno del 1940 Charles de Gaulle faceva appello dalla Bbc per combattere le forze nazifasciste), il presidente Emmanuele Macron ha sgridato un adolescente che si era rivolto a lui in maniera decisamente informale. “Come va manu?” gli aveva detto il ragazzo. Macron non l’ha presa bene e si è fermato per rimproverarlo. “Sei qui in una cerimonia ufficiale e ...

Vi spiego perché Merkel e Macron non potranno ridare un'anima all'Europa : ... dei finanzieri impegnati a metà tra salvare il mondo e realizzare affari giganteschi, le dame che nei loro salotti insegnano le vie della salvezza, gli innamorati della scienza che cercano di ...

Matteo Salvini continuerà con la linea dura su migranti e Ong - nonostante Conte e Macron : Se l’interpretazione data dai quotidiani del vertice di ieri tra Macron e Conte è che qualcuno all’Eliseo cerca l’isolamento di Salvini, il leader leghista in persona rilancia e tira diritto sul tema degli immigrati che non dovranno più esserlo. Perché lui, alle navi delle Ong, i porti continuerà a tenerli chiusi e pazienza se qualcuno non ci sta. L’Eliseo alza il tiro Scrive ad esempio La ...

Emmanuel Macron contro Matteo Salvini. Prima lo smentisce sui migranti e poi : “Io tratto con i capi di governo - non con i ministri” : Il presidente francese Emmanuel Macron non ha risparmiato frecciate al ministro degli Interni Matteo Salvini in relazione alla questione migranti, smentendo una serie di affermazioni del capo del Viminale e criticando l'asse Austria-Germania-Italia da lui invocato: "Ogni Paese ha capi di Stato e di governo, gli accordi si fanno a quel livello".Continua a leggere

Macron legittima Conte ma sui porti chiusi non segue l'Italia : Parigi, 15 giu. , askanews, Palazzo Chigi fa filtrare voci di 'convergenze' fra Roma e Parigi, ma al termine del pranzo di lavoro all'Eliseo con il presidente francese Emmanuel Macron l'elemento più ...

Salvini risponde a Macron : "Non prendo lezioni da lui" : Dopo l'incontro tra Conte e il presidente francese, Emmanuel Macron, arriva il commento del ministro degli Interni. "A Parigi c"è adesso un presidente del Consiglio italiano senza il cappello in mano. Non caleremo più braghe in Europa, andremo in Europa da protagonisti", ha affermato Salvini a margine di un comizio a sostegno del candidato del Carroccio ad Orbassano. Il leader della Lega ha risposto a Macron che ha fortemnet criticato l'asse dei ...

Conte-Macron : "Pronti a collaborare su immigrazione e non solo" : 16.43 - Conte "duro" sui migranti è "fantastico". Parola di Donald Trump. Il presidente americano in un'intervista a Fox News dice: "Sembra che essere duri sull'immigrazione ora paghi". Il presidente del consiglio italiano oggi, durante l'incontro con il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron all'Eliseo, ha proposto l'istituzione di hotspot nei paesi di origine dei migranti per bloccarne la partenza verso il Mediterraneo.Conte ...

Italia-Francia - caso chiuso. Conte : "Macron non ha offeso l'Italia. Domani sarò a Parigi" : 12.20 - Giuseppe Conte ha rotto il silenzio. Dopo la nota diffusa da Palazzo Chigi e quella rilasciata dall'Eliseo, il Presidente del Consiglio ha confermato che il caso può considerarsi chiuso:Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino. Ieri sera ho ricevuto una telefonata da Emmanuel Macron, il quale ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili, quindi non ha mai offeso ...

Aquarius - Conte-Macron 'Caso chiuso'. La nave in difficoltà per il maltempo. Salvini 'Non possono decidere dove finire la crociera' : ROMA - Parigi e Roma provano a voltare pagina, dopo lo scontro sulla nave Aquarius . Una telefonata pone fine alle ostilità diplomatiche mentre in Italia Salvini continua a scatenare polemiche ...