“Ma quindi è lui!” Lo hanno notati tutti | ecco dov’è finito Samba del Grande Fratello È

caffeinamagazine

: I nostri oceani sono ricettacolo di rifiuti. Si conta che circa l'85% dei rifiuti in mare sia costituito dalla plas… - carlosibilia : I nostri oceani sono ricettacolo di rifiuti. Si conta che circa l'85% dei rifiuti in mare sia costituito dalla plas… - PediciniM5S : #oceani Si conta che circa l'85% dei #rifiuti in mare sia costituito dalla #plastica. Non potevamo quindi non parti… - simonabonafe : Quindi siamo per la riammissione della #Russia nel G8, ma anche no. -

(Di martedì 19 giugno 2018) La tredicesima edizione del reality showè iniziata il 3 marzo 2014 e si è conclusa il 26 maggio 2014 per una durata di 85 giorni con la vittoria di Mirco Petrilli. La conduttrice è stata Alessia Marcuzzi, confermata per l’ottava volta al timone del programma. Gli opinionisti in studio sono stati per le prime quattro puntate l’attrice Manuela Arcuri e il giornalista Cesare Cunaccia, sostituiti rispettivamente per gravidanza e impegni di lavoro, da Vladimir Luxuria a partire dalla quinta puntata. È stata l’edizione che ha segnato il ritorno del reality, dopo quasi due anni di assenza dai palinsesti televisivi italiani. È stata l’edizione che ha segnato il ritorno alle origini; dopo tre edizioni “no limits”, sia per numero di giorni di reclusione che per numero di concorrenti, il13 ha segnato un ritorno al format ...