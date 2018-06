M5S | pubblicato il bilancio dell' Associazione Rousseau

blogo

: RT @notiveri: Il bilancio di Rousseau svela una cosa interessante sul #M5S e su Casaleggio: L’Associazione Rousseau ha pubblicato il bilanc… - Valenti87989788 : RT @notiveri: Il bilancio di Rousseau svela una cosa interessante sul #M5S e su Casaleggio: L’Associazione Rousseau ha pubblicato il bilanc… - MennaFini : RT @notiveri: Il bilancio di Rousseau svela una cosa interessante sul #M5S e su Casaleggio: L’Associazione Rousseau ha pubblicato il bilanc… - Barabba1 : RT @notiveri: Il bilancio di Rousseau svela una cosa interessante sul #M5S e su Casaleggio: L’Associazione Rousseau ha pubblicato il bilanc… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Il MoVimento 5 Stelle haoggi sul suo Bloge Stelle i link per scaricare il2017che si occupaa piattaforma attraverso cui i sostenitori pentastellati possono dare il contributo ed è anche quella attraverso cui possono votare quando vengono chiamati in causa, come è stato per esempio di recente con il contratto di governo condiviso con la Lega. Il2017 vede costi superiori ai ricavi, infatti a fronte di 357mila ricavi, che provengono principalmente dalle donazioni, ci sono stati 493mila euro di costi. Nel post viene spiegato che le donazioni sono state in media di 29 euro, mentre sui costi hanno influito le spese di sicurezza, per tutelare gli iscritti alla piattaforma, e gli accantonamenti precauzionali per le spese legati relative a cause in corso, che ammontano a 89mila euro. L'elenco dei donatorisu ...