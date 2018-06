M5s pubblica bilancio e finanziatori di Rousseau | nel 2017 rosso di 135mila euro

Def - M5s chiede flessibilità all'Europa. Tria : no aggravi per la finanza pubblica : Messi, dunque, nero su bianco i desiderata di Lega e M5s per quanto riguarda il Documento di economia e finanza. Nella risoluzione sul Def portata in Aula dal relatore M5s, Federico d'Incà, si ...

M5s : pubblicato il bilancio dell'Associazione Rousseau : Il MoVimento 5 Stelle ha pubblicato oggi sul suo Blog delle Stelle i link per scaricare il bilancio 2017 dell'Associazione Rousseau che si occupa della piattaforma attraverso cui i sostenitori pentastellati possono dare il contributo ed è anche quella attraverso cui possono votare quando vengono chiamati in causa, come è stato per esempio di recente con il contratto di governo condiviso con la Lega. Il bilancio 2017 vede costi superiori ai ...

D'Uva : orgoglio M5s - c'è Terza Repubblica : 20.00 "Oggi è il giorno dell'orgoglio del M5S è l'inizio della Terza Repubblica, la Repubblica dei cittadini", ha detto il deputato pentastellato D'Uva, nelle dichiarazioni di voto sulla fiducia al governo Conte. "I giorni delle trattative M5S-Lega sono stati sui contenuti non sulle poltrone,oltre al metodo sono cambiati anche i contenuti" ha aggiunto. "I cittadini possono ora guardare al futuro con speranza",ha concluso sottolineando che nel ...

Governo : M5s - oggi è il giorno orgoglio - inizia Terza Repubblica : Roma, 6 giu. (AdnKronos) – “oggi è il giorno dell’orgoglio cinquestelle, è l’inizio della Terza Repubblica”. Così il capogruppo del M5S, Francesco D’Uva, in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto alla fiducia.“I giorni di trattativa tra Lega e M5S sono stati dedicati ai contenuti e non ai nomi, dopo anni in cui i programmi venivano sventolati in campagna elettorale e poi dimenticati. oggi i ...

Fiducia Governo Lega-M5s : 171 Sì al premier Conte/ 117 contrari e 25 astenuti : inizia la Terza Repubblica : Voto di Fiducia al Senato per il Governo Lega-M5s: diretta video streaming live, discorso premier Conte alle Camere: "siamo populisti, via sanzioni alla Russia". 171 Sì, 117 contrari(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Grillo : "Mi candido a presidente della Repubblica. E M5s arruola l'imprenditore rovinato dalle tasse : Roma La campanella suona a festa. Beppe Grillo, garante e fondatore del Movimento Cinque Stelle, è calato a Roma per festeggiare la presa di Palazzo Chigi. In mattinata la parata del 2 giugno, dove il gotha della nuova élite stellata si è esibito dalla tribuna autorità. Il comico genovese, in polo bianca e occhiali da sole, si è affacciato dall'Hotel Forum, quartier generale sui Fori Imperiali, e ha suonato una campanella, a mo' di premier, a ...

M5s - Di Maio 'Da oggi lo Stato siamo noi. Ieri è nata la terza Repubblica che festeggiamo oggi 2 giugno' : ... tuona poi riferendosi al momento in cui Conte, di fronte a no di Mattarella a Savona all'Economia, aveva rinunciato all'incarico. 'Se questa è una Repubblica parlamentare - ha concluso - l'unico ...

MANIFESTAZIONE M5s A ROMA/ Diretta streaming video - atteso Grillo : Di Maio - "è nata la Terza Repubblica" : MANIFESTAZIONE M5s a ROMA oggi, 2 giugno 2018. Anche Beppe Grillo in piazza: da mobilitazione #IlMioVotoConta a festa governo. Le ultime notizie sull'evento pentastellato(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 21:26:00 GMT)

GOVERNO M5s-LEGA ULTIME NOTIZIE - DIRETTA LIVE/ Streaming video giuramento : comincia la Terza Repubblica : GOVERNO ULTIME NOTIZIE MS5-Lega, DIRETTA LIVE, giuramento alle 16:00, fra lunedì e martedì il voto di fiducia. E' tutto pronto per far ripartire l'esecutivo davanti a Mattarella(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Chi è Giulia Bongiorno - il nuovo ministro della Pubblica amministrazione del governo M5s-Lega : Giulia Bongiorno è il ministro della Pubblica amministrazione del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Nota al grande pubblico per la sua carriera da avvocato, ha difeso nel processo per mafia Giulio Andreotti e nel processo sull'omicidio di Meredith Raffaele Sollecito. Deputata dal 2006 al 2013, è stata eletta senatrice con la Lega il 4 marzo.Continua a leggere

RENZI - CON ELEZIONI ANTICIPATE NO A ’PARTITO-MACRON’/ Video - usa Calenda per Fronte Repubblicano anti Lega-M5s : Governo, RENZI: "Pagliacciata con colpevoli Salvini e Di Maio". L'esponente del Pd ha parlato delle possibili ELEZIONI a luglio e dell'allenza di Forza Italia(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 13:45:00 GMT)

2 giugno : M5s diserta ricevimento festa Repubblica al Quirinale : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Naufragato il governo M5S-Lega, con tanto di annuncio in pompa magna della richiesta di impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella da parte dei 5 Stelle, è sempre più gelo tra il Quirinale e il Movimento. Tanto che i pentastellati sembrano intenzionati a disertare il tradizionale ricevimento al Quirinale alla vigilia della festa della Repubblica, fissato per le 18 con cocktail e concerto ...

