M5s | per l' Associazione Rousseau disavanzo di 135mila euro nel 2017 Scontro sulle

M5s - bilancio in perdita per l'Associazione Rousseau : rosso da 135mila euro : Il bilancio del primo anno completo dell'Associazione Rousseau presenta una perdita d'esercizio pari a 135.000 circa. I costi di gestione risultano superiori alle entrate, quasi tutte ascrivibili alle donazioni di iscritti e attivisti (in media pari a circa 53 euro, da un minimo di 1 euro a un massimo di 5000 euro).

Def - M5s chiede flessibilità all'Europa. Tria : no aggravi per la finanza pubblica : Messi, dunque, nero su bianco i desiderata di Lega e M5s per quanto riguarda il Documento di economia e finanza. Nella risoluzione sul Def portata in Aula dal relatore M5s, Federico d'Incà, si ...

Palermo - il capogruppo del M5s contro Salvini : "Su migranti - rom e caso Regeni solo propaganda e spot superficiali" : Un lungo post su facebook per attaccare la linea dell'alleato di governo: Matteo Salvini. Se lunedì l'offensiva razzista sul censimento dei rom del ministro dell'Interno aveva provocato segnali di divergenza politica da parte di Luigi Di Maio e del senatore Nicola Morra, oggi è Ugo Forello, leader del M5s a Palermo, che si dissocia pubblicamente dal leader della Lega. "La crisi culturale e sociale che attraversiamo è ...

La Lega supera per la prima volta il M5s nei sondaggi : Il ministro dell'Interno Salvini chiede un censimento della minoranza rom New York, 19 giu (Agenzia Nova) - Il ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini, al centro della recente vicenda della nave "Acquarius", ha preso ora di mira la minoranza rom italiana.

Sondaggi politici : Lega primo partito - supera il M5s e sfiora il 30% : Durante l'edizione serale del TgLa7, il direttore Enrico Mentana ha letto i nuovi Sondaggi politici dell'istituto Swg. Per la prima volta, la Lega Nord di Matteo Salvini viene data in testa a livello nazionale, davanti al M5S. Il Carroccio ha guadagnato il 2,2 per cento rispetto alla rilevazione della settimana scorsa, conquistando il 29,2 delle preferenze. La differenza tra Lega e Movimento 5 Stelle è minima, nell'ordine dello 0,2 per cento a ...

Pd e Fratelli d'Italia litigano per il Copasir. M5s e Lega verso la quadra per le presidenze delle Commissioni : litigano le opposizioni, mentre Lega e M5s si dividono in parti uguali le presidenze delle Commissioni che da prassi spettano alla maggioranza. Quelle che invece dovrebbero andare a Pd, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Leu sono al centro di una contesa. Martedì mattina è prevista una riunione tra le forze di opposizione, dopo giorni di schermaglie tra Fratelli d'Italia da un lato e Pd e Forza Italia dall'altro. Alla fine il ...

«L'alleanza con Salvini è un tradimento. Spero che i parlamentari M5s si ribellino» : Nonostante le rassicurazioni del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, governi e investitori internazionali sembrano ancora diffidenti sulle reali intenzioni di Roma riguardo l'euro. Nella Lega la ...

M5s : su giornali solo 'fantaRai'. Scelte per merito no spartizione : Roma, 18 giu. , askanews, 'Ci preme derubricare quanto esposto sui quotidiani di oggi circa presunti riassetti con tanto di nomi e provenienze, nell'ordine del 'FantaRai' o se preferite nel mero ...

Cena Davide Casaleggio-Lanzalone per Rousseau M5s/ Video - "no nomine e stadio Roma" : 'giallo' mail cancellate : Davide Casaleggio e la Cena con Lanzalone, Video, "niente nomine, solo Rousseau per M5s. Inchiesta stadio Roma, mail cancellate dall'avvocato.

