M5s-lega chiedono flessibilità | Tria prudente; Salvini | Sui rom vado dritto | scontro con

Dai migranti al contante - al conflitto di interessi : tutti i dissidi Lega-M5s : Dopo i migranti e la chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nuova uscita sul censimento dei rom, che ieri ha dominato le polemiche politiche. Una propaganda...

Dai migranti al contante al conflitto di interessi - tutti i dissidi Lega-M5s : Dopo i migranti e la chiusura dei porti italiani alla nave Aquarius, la nuova uscita sul censimento dei rom, che ieri ha dominato le polemiche politiche. Una propaganda...

Padellaro al ministro Bonafede (M5s) : “Salvini continua a fare il leader della Lega. Un danno al governo e voi state zitti” : “Il censimento dei Rom di cui ha parlato il ministro Salvini? E’ soltanto un monitoraggio approfondito di quello che c’è all’interno dei campi Rom”. Così a Otto e Mezzo (La7) il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, motiva le discusse dichiarazioni del leader della Lega. E aggiunge: “E’ quello che le nostre sindache Appendino e Raggi hanno fatto a Torino e Roma. Vuol dire andare dentro ai campi, vedere chi c’è, quanto dichiara, ...

Sondaggi politici Swg : Lega primo partito - supera il M5s e sfiora il 30% : ... http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-06-18/Sondaggio-swg-se-si-votasse-oggi-Lega-sarebbe-primo-partito-195026.shtml?uuid=AEJngQ8E http://tg.la7.it/politica/il-Sondaggio-politico-di-luned%C3%...

La Lega supera per la prima volta il M5s nei sondaggi : Il ministro dell’Interno Salvini chiede un censimento della minoranza rom New York, 19 giu (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Interno italiano Matteo Salvini, al centro della recente vicenda della nave "Acquarius", ha preso ora di mira la minoranza rom italiana. Il quotidiano statunitense “New York T

Sondaggi politici : Lega primo partito - supera il M5s e sfiora il 30% : Durante l'edizione serale del TgLa7, il direttore Enrico Mentana ha letto i nuovi Sondaggi politici dell'istituto Swg. Per la prima volta, la Lega Nord di Matteo Salvini viene data in testa a livello nazionale, davanti al M5S. Il Carroccio ha guadagnato il 2,2 per cento rispetto alla rilevazione della settimana scorsa, conquistando il 29,2 delle preferenze. La differenza tra Lega e Movimento 5 Stelle è minima, nell'ordine dello 0,2 per cento a ...

Iva - Europa e pareggio di bilancio : cosa c'è nel Def M5s-Lega : La rimodulazione del rapporto deficit/Pil 'Può darsi che ci sia una rimodulazione' del rapporto deficit/Pil, ha sottolineato il viceministro all'Economia, Massimo Garavaglia, intervenendo a Circo ...

I sondaggi dicono che la Lega è il primo partito d'Italia. Come reagirà il M5s? : A parlare dalle pagine de La Repubblica è il segretario reggente del Pd, Maurizio Martina, che attacca la politica del nuovo governo sui migranti: ' Fare i forti con i deboli nel Mediterraneo ed ...

I sondaggi dicono che la Lega è il primo partito d'Italia. Come reagirà il M5s? : sondaggi, sorpassi e migranti: la Lega è il primo partito in Italia. L’annuncio lo dà una rilevazione demoscopica della Swg per il Tg de La7, il cui esito è impietoso per Luigi Di Maio e tutto l’M5S. Di un soffio, ma il soprasso è avvenuto. Due decimali e i grillini perdono la leadership di fatto all’interno della maggioranza. Rapporti invertiti rispetto alle risultanze delle elezioni del 4 marzo. ...

Pd e Fratelli d'Italia litigano per il Copasir. M5s e Lega verso la quadra per le presidenze delle Commissioni : litigano le opposizioni, mentre Lega e M5s si dividono in parti uguali le presidenze delle Commissioni che da prassi spettano alla maggioranza. Quelle che invece dovrebbero andare a Pd, Forza Italia, Fratelli d'Italia e Leu sono al centro di una contesa. Martedì mattina è prevista una riunione tra le forze di opposizione, dopo giorni di schermaglie tra Fratelli d'Italia da un lato e Pd e Forza Italia dall'altro. Alla fine il ...

La Lega di Matteo Salvini batte M5s nei sondaggi e diventa il primo partito d’Italia : Dal 4 marzo 2018, la Lega avrebbe guadagnato oltre 13 punti percentuali di consenso non solo "spolpando" la base elettorale di Forza Italia ma anche quella dei 5 Stelle. . Dopo soli 18 giorni di governo Conte, infatti, il Carroccio appare in costante crescita e avrebbe superato il Movimento 5 Stelle di 0,2 punti percentuali, balzando al 29,2%.Continua a leggere

M5s - Di Maio in Tribunale contro ex attivista : “La sua espulsione fu legata alla querela di Casaleggio? Non ricordo” : Alle 9 e 35 tra i due c’è una stretta di mano fugace. Avviene poco prima dell’udienza. Poi Luigi Di Maio si accomoda al banco dei testimoni e l’ex attivista M5s Angelo Ferrillo affianco al suo avvocato, Marco De Scisciolo. Durerà appena mezz’ora la deposizione del vicepremier M5s al processo di Napoli Nord che vede Ferrillo imputato di diffamazione ai danni di Gianroberto Casaleggio e della Casaleggio Associati. Per dribblare fotografi e ...

Sondaggi - sorpasso virtuale della Lega : vola al 29 - 2 per cento e supera (di poco) M5s. Pd e Forza Italia in crescita : Il governo avvantaggia la Lega di Matteo Salvini: secondo l’ultimo Sondaggio di Swg per La7 vola al 29,2 per cento e supera (di poco) i pentastellati. Diventando, di fatto, il primo partito del Paese. Con un travaso di voti che lascia poco spazio a dubbi: nell’ultima settimana M5s ha perso 2,5 punti percentuali, mentre il Carroccio ne ha guadagnati 2,2. In crescita Forza Italia, che passa dall’8,6 per cento al 9,2, e il Partito ...

Zoro attacca il governo Lega-M5s : "È di estrema destra" : Diego Bianchi, in arte Zoro , è il volto di Propaganda Live su La7, dopo anni trascorsi in Rai, sulla terza rete, con Gazebo . Ironico e satirico come le sue trasmissioni, è stato intervistato da La ...