Lupi e orsi | Lav Trentino | “No a ddl ‘sparaorsi e sparalupi' ”

(Di martedì 19 giugno 2018) “Approvare il ddl ‘sparae spara’, oltre che essere dannoso aprirebbe la strada non solo a un ricorso da parte del nuovo governo, ma anche a danni erariali da imputare agli stessi consiglieri”. Lo scrive la Lav delalla Terza commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento, su un disegno di legge che prevede la gestione autonoma die provvedimenti in caso vengano ritenuti pericolosi per persone, colture o turismo. “Ieri – ricorda l’associazione – la sentenza della Corte dei Conti che ha condannato in appello l’ex presidente della Provincia di Bolzano, Luis Durnwalder, e Heinric Erhard, allora direttore dell’ufficio caccia e pesca, per danni erariali per oltre un milione di euro, per uccisioni di specie protette da direttive europee e da norme nazionali”. L'articolo, ...