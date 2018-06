Lotta | Giochi del Mediterraneo 2018 | il calendario completo Programma | orari e tv

oasport

(Di martedì 19 giugno 2018) Una folta pattuglia italiana parteciperà alle gare diin occasione deidela Tarragona (Spagna). Tra domenica 24 e mercoledì 27 giugno andranno in scena i tornei per le cinque categorie difemminile e greco-romana e le quattro categorie di peso dellalibera. Una vera e propria scorpacciata di gare, in cui l’Italia non sarà affatto una comparsa ed ha la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo per le medaglie in diverse categorie. Frank Chamizo sarà la punta di diamante della pattuglia italiana e sarà impegnato nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 giugno per dare la caccia all’oro, in quanto grande favorito per la vittoria nella categoria -74 kg. Ma anche il giovane Jacopo Sandron, bronzo agli Europeinella categoria -60 kg della greco-romana, proverà a confermarsi sul podio anche a Tarragona. Chance da medaglia ...