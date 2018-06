L’Osteria Francescana di Massimo Bottura è di nuovo il miglior ristorante del mondo

vanityfair

: 50 Best Restaurants: Massimo Bottura e l'Osteria Francescana tornano sul tetto del mondo - stefanoasprea : 50 Best Restaurants: Massimo Bottura e l'Osteria Francescana tornano sul tetto del mondo - doberoffer : Bottura è di nuovo il miglior cuoco del mondo. Tutti i premiati della 50 Best - chefsimogherri : RT @identitagolose: #Worlds50Best 2018 a Bilbao: @massimobottura torna numero uno. L'Osteria Francescana in cima alla classifica più import… -

(Di martedì 19 giugno 2018) L’Italia ha vinto, abbiamo vinto. Non parliamo di calcio, ai mondiali non ci siamo neppure qualificati, ma siamo i primi alin quanto a cucina.e la sua Osteriadi Modena ce l’ha fatta, ed è stato decretato ile per la classifica dei Word’s 50 Best Restaurants 2018.stringe per la seconda volta lo scettro dopo il 2016 quando aveva finalmente sbaragliato la concorrenza di spagnoli e danesi dopo anni di “lotta” di avvicendamento sul podio. Al secondo posto Il Celler de Can Roca di Girona, al terzo posto il Mirazur di Mentone, con lo chef Mauro Colagreco. Scende al quarto posto, l’ex vincitore Eleven Madison Park di New York. Il nostroMinistro del Turismo La classifica dei Word’s 50 Best Restaurant fotografa i ristoranti più trendy, i più acclamati, le destinazioni più innovative. Parliamo di alta cucina, di ...