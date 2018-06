L' open world survival SCUM è in arrivo su Steam Early Access nel mese di agosto

Control : il nuovo gioco di Remedy non sarà un open world : Lo studio finlandese Remedy, come saprete, è conosciuto per Max Payne e Quantum Break. Il loro ultimo misterioso progetto, P7, è stato rivelato durante l'E3 e si chiama Control. Thomas Puha e Anna Megill di Remedy hanno mostrato il gioco durante il PlayStation Live che si è tenuto dopo la conferenza di Sony all'E3 e, in questa occasione, hanno chiarito cosa devono aspettarsi i giocatori da Control.Innanzitutto, come riporta Gamereactor, Anna ...

Control sarà un open world in stile Metroidvania : Continuano ad emergere novità per Control, il nuovo gioco di Remedy presentato a questo E3 2018, riporta Pcgamesn.Il creative director ha dichiarato che Control può essere considerato per certi aspetti un Metroidvania, la protagonista otterrà infatti lungo il suo percorso abilità nuove che le permetteranno di accedere a luoghi precedentemente inaccessibili.Con il potere della levitazione potremo ad esempio raggiungere aree sopraelevate prima ...

E3 2018 : Ghost of Tsushima : emergono dettagli sulla struttura open world - la scelta dei colori - il protagonista e molto altro : Il gameplay di debutto di Ghost of Tsushima è stato assolutamente impressionante, ma ha lasciato ai giocatori molte domande. Alcune di queste hanno ricevuto risposta dall'art director Jason Connell, durante una sessione di domande e risposte in tempo reale su Twitch.Come riporta Dualshockers, Connell afferma che la scelta della tavolozza dei colori deriva dal fatto che il Giappone è un posto magnifico. Il team avrebbe potuto creare un ambiente ...

E3 2018 : Maneater è un open world RPG per PC nel quale vestiremo i panni di uno squalo : In Maneater, assumeremo il ruolo di uno squalo in una lotta per la sopravvivenza.Sì, per quanto folle possa sembrare, Maneater è un gioco che vi permette di giocare come uno squalo e mangiare persone e altre creature marine. Ma non solo questo, Maneater è un RPG d'azione open-world in cui dovrete gestire le minacce ed evolvere il vostro squalo e modificare i suoi tratti per adattarlo al vostro stile di gioco.Come riporta VG247.com, il gioco è ...

The Sinking City : l'open-world investigativo ambientato in un universo lovecraftiano si mostra in un nuovo video gameplay : Frogwares e BigBen Interactive hanno presentato, nel corso dell'E3 2018, il loro nuovo The Sinking City, un interessante titolo open world investigativo ambientato in un universo lovecraftiano.Il gioco è in uscita il prossimo 21 marzo 2019 per PS4, Xbox One e PC, ma nell'attesa possiamo gustarci il nuovo video di gameplay che mostra The Sinking City in azione:Qui di seguito una panoramica sul gioco, riportata da Gematsu:Read more…

Gears of War 5 avrà elementi open world - rivelati nuovi dettagli sulla direzione artistica del gioco : Tra i nuovi titoli che Microsoft aveva presentato durante la sua conferenza dell'E3 c'è Gears of War 5, un nuovo capitolo della celebre saga che si prospetta decisamente interessante, riporta Gamingbolt.Ebbene in occasione di un'intervista, Aaron Greenberg, responsabile del marketing di Microsoft, ha discusso nuovi dettagli sul gioco:Kate sarà la protagonista femminile del gioco, inoltre questo nuovo Gears of War 5 sarà un mondo più vasto e ...

Days Gone : ecco un'avventura in stile Uncharted ma in un mondo open world : Come riporta Playstationlifestyle, i ragazzi di Bend Studios, studio dietro all'esclusiva PS4 Days Gone, desiderano chiarire le meccaniche open world del gioco, annunciandole come diverse da ogni altro gioco di questo genere.Bend Studio ha parlato di narrazione in stile Uncharted, il gioco ci guiderà lungo il percorso principale più di altri giochi open world, con un gran numero di personaggi e missioni che ci spingeranno in avanti con la ...

Gli sviluppatori di Horizon Zero Dawn sono al lavoro su un nuovo titolo open world d'azione : Guerrilla Games è lo sviluppatore dietro il successo di pubblico e critica che è stato Horizon Zero Dawn, e a quanto pare i ragazzi del celebre studio di sviluppo sono alle prese con un nuovo titolo action Open World.Come riporta Gearnuke infatti il gioco in questione dovrebbe essere molto simile a Horizon Zero Dawn, per cui le aspettative non possono che essere alte data l'esperienza maturata dallo studio con quest'ultimo successo per PS4. E' ...

RAGE 2 sarà una "vera esperienza FPS open world" : Dopo l'uscita del trailer di annuncio di RAGE 2, Bethesda Softworks ha anche aperto il sito ufficiale del gioco.Mentre il trailer in sé non parlava del titolo in senso stretto e non faceva nemmeno cenno alle piattaforme, il sito ha rivelato qualche informazione in più, a cominciare proprio dalle suddette piattaforme: ora sappiamo che RAGE 2 è in arrivo per PS4, Xbox One e PC.Come riporta Dualshockers, otteniamo anche una piccola pubblicità nella ...

Lylat System : Il nuovo Star Fox open World : Secondo dei rumors circolati sulla rete in queste ultime ore , Nintendo ha in serbo grandi sorprese per l’E3 2018, evento nel quale presenterà ufficialmente sia Donkey Kong Country Wooden Fury, ultimo capitolo della trilogia con uscita fissata per la fine del 2019, che uno Star Fox Open World chiamato Lylat System, quest’ultimo previsto per la fine dell’anno. Prima di proseguire nella lettura, vi invitiamo ad ...

L'obiettivo di Red Dead Redemption 2 è creare un'esperienza che vada oltre l'idea di semplice open world : Dando un'occhiata alle prime informazioni riguardanti Red Dead Redemption 2 trapelate in rete la scorsa settimana grazie ad alcune anteprime esclusive, il progetto di Rockstar Games sembra già mettere d'accordo tutti: potenzialmente si tratta di un'opera spinta da un'ambizione incredibile e affidata a una delle compagnie evidentemente più capaci e "potenti" in ambito videoludico.Ciò che salta immediatamente all'occhio è L'obiettivo principale ...