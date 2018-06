L' OMS rimuove la transessualità dall' elenco delle malattie mentali

Transessualità - OMS la rimuove dalla lista delle malattie mentali. Esulta Arcigay : “Ora cambiare le normative italiane” : Sono trascorsi quasi trent’anni da quando l’omosessualità è stata rimossa dalla “enciclopedia delle malattie” stilata dall’Organizzazione mondiale della sanità. Un momento storico, quello del 17 maggio 1990, che ha aperto la strada a un lungo percorso (ancora incompiuto) di conquiste nel campo dei diritti della persona. E che si ripete oggi, con la decisione dell’Oms di rimuovere la Transessualità dalla ...

Sanità : l’OMS rimuove la transessualità dalla categoria dei disturbi mentali : La transessualità non è più classificata come disturbo mentale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nell’International Classification of Diseases, la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, giunta all’11ª edizione (sarà presentata all’Assemblea mondiale della Sanità nel maggio 2019 per l’adozione da parte degli Stati membri per poi diventare effettiva dall’1 gennaio 2022) ...

L’OMS rimuove la transessualità dalla lista delle malattie mentali : L'OMS ha spiegato che "è ormai chiaro che non si tratti di una malattia mentale e classificarla come tale può causare una enorme stigmatizzazione per le persone transgender".Continua a leggere