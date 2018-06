L' ITALIA VINCE GLI OSCAR DELLA GASTRONOMIA CON MASSIMO BOTTURA E L' OSTERIA FRANCESCANA

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : ITALIA - più di una squadra B. L’obiettivo è vincere : L’Italia sarà la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018, competizione multisportiva in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra Nazionale ha tutte le carte in regola per fare la differenza e per imporsi, sulla carta la nostra formazione è tecnicamente più valida rispetto a Francia e Spagna, quelle che teoricamente dovrebbero ...

Scherma - Europei 2018 : ITALIA giù dal podio nella sciabola femminile. La Francia rimonta e vince all’ultima stoccata : L’ultima stoccata è francese ed è così che sfuma la medaglia di bronzo per l’Italia nella prova a squadre di sciabola femminile agli Europei di Novi Sad. La Francia supera l’Italia per 45-44 e lascia giù dal podio il quartetto azzurro (Rossella Gregorio, Irene Vecchi, Martina Criscio e Loreta Gulotta), che difendeva il titolo dell’anno scorso. Una sfida che ha visto le francesi cominciare meglio e andare sul 20-17, ma poi ...

Insalata russa mondiale Le grandi al rallentatore e vince la scuola ITALIAna : Davide PisoniCosa succede al mondiale? Perché le grandi sono alle prese con una partenza flop? Semplicemente si è vista tanta Italia. Non la vedete, ma c'è. Se guardate bene ad esempio il Messico, l'Islanda o la Svizzera, potete riconoscerla. Hanno fermato o addirittura battute le grandi con il nostro calcio: catenaccio e contropiede, si diceva una volta; compattezza e ripartenze si dice oggi per darsi un tono. L'ha spiegato Petkovic, uno che ha ...

Pallanuoto femminile - ITALIA-Cina 8-7 : il Setterosa vince la prima delle tre amichevoli : Il Setterosa ha vinto la prima delle tre amichevoli contro la Cina in preparazione agli Europei di Barcellona: a Firenze la nazionale italiana di Pallanuoto femminile si è imposta sulla selezione asiatica per 8-7 rimontando negli ultimi minuti. Le cinesi infatti erano avanti 7-6, poi a 4’20” è arrivato il pari di Bianconi. Rete decisiva a 2’22” dal termine di Picozzi, unica in vasca a mettere a segno una doppietta. Le ...

Vincenzo Ferrara è il presidente dell'Associazione ITALIAna di urologia laparoscopica : Non più tardi di un mese fa l'urologia di Jesi era di nuovo assurta agli onori della cronaca per il caso di una donna siciliana in gravi condizioni, affetta da un tumore al rene che è stata operata ...

Sarah Ferguson in ITALIA/ “L’Oscar? Lo vinceremo ancora!” e sulle nozze di Harry e Meghan Markle dice che… : Sarah Ferguson in Italia, in occasione del Filming Italy Sardegna Festival: “L’Oscar? Lo vinceremo ancora!” e sulle nozze di Harry e Meghan Markle dice che...(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 17:01:00 GMT)

Rugby a 7 - Roma Seven 2018 : l’ITALIA maschile vince il torneo - la nazionale femminile è terza : Sorride all’Italia il prestigioso torneo di Rugby a 7 “Roma Seven“: la nazionale maschile vince il torneo, mentre la nazionale femminile chiude al terzo posto. Entrambe le formazioni azzurre avevano chiuso il girone di qualificazione al primo posto, ma poi nella fase ad eliminazione diretta il loro destino è stato diverso. La compagine maschile in semifinale ha superato per 14-12 la selezione Roma Seven Kings, per poi ...

Russia 2018 - contro il Costa Rica vince 1-0 la Serbia mezza ITALIAna : Una splendida punizione mancina del romanista Kolarov consente alla Serbia di battere per 1-0 Costa Rica nella prima partita valida per il Gruppo E ai Mondiali di Russia. Tre punti pesanti per la ...

Golf – Senior ITALIAn Open : vince lo statunitense Clark Dennis - beffato nel finale l’argentino Gomez : Al Golf Club Udine lo statunitense Clark Dennis vince per il secondo anno consecutivo il Senior Italian Open, Rocca resta nelle retrovie Lo statunitense Clark Dennis ha vinto per il secondo anno consecutivo il Senior Italian Open presented by Villaverde Hotel & Resort, torneo in calendario nello Staysure Tour europeo e nell’Italian Pro Tour Banca Generali Private, disputato per la terza volta di fila sull’impegnativo percorso del Golf Club ...

Moto3 - vince Bastianini in un uno-due ITALIAno : Enea Bastianini vince con carattere una rocambolesca gara di Moto3 a Barcellona: il romagnolo guida in maniera perfetta, non si perde d'animo quando Martin scappa nella prima fase di gara e approfitta ...

Volley - Nations League 2018 : ITALIA presa a pallate dai canguri - l’Australia vince 3-1. Tracollo azzurro - Final Six lontane : Bruttissimi, inguardabili, ai minimi storici, incapaci di reagire e lontanissimi da una forma minimamente accettabile. L’Italia sprofonda contro l’Australia nella Nations League 2018 di Volley maschile, si fa prendere a pallate dai canguri e china il capo senza quasi mai lottare: gli aussies si impongono per 3-1 (27-25; 18-25; 25-19; 25-23) e infliggono alla nostra Nazionale una sonora sconfitta che fa malissimo al morale e anche ...

Moto3 Montmelò - doppietta ITALIAna : vince Bastianini - 2° Bezzecchi : Nel GP delle cadute e degli errori - fuori per sbagli propri o altrui Martin, Bulega, Canet, Arenas, Migno mentre erano al comando o nelle primissime posizioni - i piloti italiani fanno doppietta, con ...

Pallavolo – Nations League : l’ITALIA soffre ma vince - battuta la Corea del Sud in cinque set : I ragazzi di Blengini vincono in cinque set contro la Corea del Sud, incassando il secondo successo consecutivo nella Volley Nations League Seconda vittoria consecutiva per l’Italia in questo quarto round della Volley Nations League in corso di svolgimento in Corea del Sud. Oggi i ragazzi di Blengini hanno avuto la meglio sui padroni di casa con il punteggio di 3-2 (25-23, 25-19, 22-25, 22-25, 15-12) al termine di una gara dai due volti. ...

V Memorial Vincenzo Simonini : l’argento europeo Alessia Simoni al Campionato ITALIAno di Orientamento Subacqueo : Alessia Simoni, argento europeo, contribuirà al successo del V Memorial Vincenzo Simonini: l’evento sportivo si svolgerà questo fine settimana in Versilia Ha preso il via ieri pomeriggio il V Memorial Vincenzo Simonini, l’evento sportivo che si svolgerà in varie location della Versilia in questo terzo fine settimana di giugno. La manifestazione ha avuto inizio alle ore 15,00 presso il suggestivo laghetto di San Rocchino, nel Comune di ...