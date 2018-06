L' Inter torna a vedere le stelle | non è in vendita | ma

Lecce - ASTRÀGALI TEATRO TORNA IN ROMANIA PER IL FESTIVAL InterNAZIONALE DI COSTANZA : Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in moltissimi siti in Italia e all'estero anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più ...

International Yoga Day. Torna a Faenza la giornata mondiale dedicata alla disciplina indiana : Cinque ore di condivisione in omaggio a questa disciplina che dall'India si è diffusa universalmente, grazie ai suoi benefici riconosciuti anche dalla scienza. Un approccio olistico alla salute e al ...

Simona Ventura ospite a Belve/ Video - tornano sul Nove le Interviste di Francesca Fagnani (15 giugno) : Simona Ventura ospite a Belve intervistata da Francesca Fagnani, ecco il Video promo del programma che torna sul Nove nella seconda serata di oggi, venerdì 15 giugno 2018.(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 16:37:00 GMT)

Trapani Calcio - tornano le ombre : Bonometti non è Interessato : Gli entusiasmi generati tra i tifosi del Trapani, dopo l'indiscrezione relativa ad una cordata [VIDEO] capeggiata dall'imprenditore lombardo Marco Bonometti, si sono raffreddati quasi subito. Le parole di Rinaldo Sagramola, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, lasciano spazio a pochi dubbi: in questo momento nessuno si è fatto avanti per rilevare la societa' granata dalle mani della famiglia Morace. Lo stesso Sagramola sta ...

Napolitano dimesso dopo l'Intervento al cuore : 'Il presidente emerito è tornato a casa' : 'È stato dimesso oggi il presidente emerito Giorgio Napolitano dal reparto di Riabilitazione Cardiologica della Asl Roma 1, diretto dal dott. Alfonso Galati, che ha sede presso la Clinica Villa ...

Torna il Napoli Strit Festival la rassegna Internazionale delle Arti in Strada - : Più di 50 spettacoli in due giorni tra teatro di Strada, musica, poesia, reading di fiabe, installazioni, nel percorso che va da Piazza Dante a Port'Alba, da Piazza Bellini all'Accademia delle Belle Arti. ...

Melania Trump torna in pubblico - tre settimane dopo l'Intervento ai reni : La first lady Melania Trump torna in pubblico, dopo tre settimane lontana dai riflettori in seguito ad un intervento ai reni. Ha partecipato con il presidente Donald Trump ad un evento alla Casa Bianca per rendere omaggio alle "Gold Star Families", le famiglie dei militari caduti in combattimento.I video e le foto pubblicate sui social medie mostrano la first lady con un abito nero senza maniche. Melania non appariva in pubblico dallo scorso 10 ...

Calciomercato : da Verdi a Politano - Napoli e Inter tornano al passato. Il Real tenta Allegri : Ritorno al passato. Il Calciomercato estivo , al via il 1 luglio, chiusura 17 agosto ore 20:00, ricalca quello di gennaio, con la caccia agli esterni d'attacco e ai corridori goleador. Ma a differenza ...

SANA 2018 : il 7 settembre torna il Salone Internazionale del biologico e del naturale - quest’anno la sua 30ª edizione : torna venerdì 7 settembre e si prepara a festeggiare il 30o anniversario. SANA, il Salone internazionale del biologico e del naturale, dà appuntamento fino a lunedì 10 settembre presso il Quartiere fieristico di Bologna a tutti i protagonisti del comparto: dalle aziende di produzione e distribuzione ai buyer italiani e stranieri, dagli organismi europei alle associazioni e federazioni di categoria, dalle istituzioni locali e nazionali agli enti ...

Luca Parmitano torna nello Spazio come comandante della Stazione spaziale Internazionale : ... la ISS viaggia lungo la sua orbita a 28.800 km/h con un equipaggio di 6 astronauti che conducono, in condizioni di microgravità, test ed esperimenti per ricercatori di tutto il mondo, oltre a ...

Clima - il Mediterraneo sarà Interessato da violenti tornado : l’allarme Enea-Cnr : Aumenta la probabilità di trombe marine e tornado intensi nei mari italiani a causa dell’innalzamento della temperatura superficiale dell’acqua dovuta al riscaldamento globale. È quanto emerge da una ricerca Enea-Cnr pubblicata su Scientific Report di Nature. Lo studio è stato condotto su un tornado che si è abbattuto su Taranto nel novembre del 2012, quando la temperatura in superficie del mar Ionio era superiore di 1°C rispetto ...

Clima - il Mediterraneo sarà Interessato da violenti tornado : lo studio Enea-Cnr : Aumenta la probabilità di trombe marine e tornado intensi nei mari italiani a causa dell’innalzamento della temperatura superficiale dell’acqua dovuta al riscaldamento globale. È quanto emerge da una ricerca Enea-Cnr pubblicata su Scientific Report di Nature. Lo studio è stato condotto su un tornado che si è abbattuto su Taranto nel novembre del 2012, quando la temperatura in superficie del mar Ionio era superiore di 1°C rispetto ...

Stefania Spampinato lascia Grey’s Anatomy - torna in Italia col marito Tony Testa e nell’Intervista a Fiorello canta Giorgia (audio) : Ormai è chiaro che Stefania Spampinato lascia Grey's Anatomy dopo il finale della quattordicesima stagione che l'ha vista dire addio ad Arizona, ormai in partenza per New York. L'attrice catanese, entrata nel cast del medical drama di ABC all'inizio dell'ultima stagione, è tornata in Italia dopo aver concluso la sua avventura sul set e si è sposata con il coreografo Tony Testa. Ospite del programma di Fiorello su Radio Deejay Il Rosario ...

Bugo torna al rock : Intervista e video #NoFilter : Se ci pensi in classifica, nel mondo, tra i primi dieci posti non c'è una band o un cantante rock: c'è parecchia elettronica, rap, trap. Ma il rock non è un genere da classifica. Ogni tanto ci sono ...