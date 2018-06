L’evoluzione dell’e-commerce | arriva il social commerce

vanityfair

(Di martedì 19 giugno 2018) La nuova frontieratradizionale attraverso piattaforme dedicate è il «»: da oggi lo shopping si fa direttamente suinetwork. Un’evoluzione abbastanza prevedibile visto che la maggior parte dei consumatori si affida già aimedia per cercare ispirazione, curiosare chi indossa cosa, scovare nuovi prodotti originali o fantasticare su vacanze a cinque stelle. Non si va più su Facebook, Twitter o Instagram solo per connettersi con altre persone, lo si fa anche per consumare notizie, cercare consigli e fare shopping. Lo scorso anno un report di We Areha evidenziato che un utente medio trascorre circa due ore al giorno fra post, tweet e immagini condivise. Un’opportunità ghiotta sia per i professionisti del marketing che per inetwork stessi che a poco a poco hanno iniziato a creare soluzioni per lo shopping online direttamente ...