L’energia rinnovabile dei pendolari | con Walkee si genera elettricità camminando sulle

(Di martedì 19 giugno 2018) Tra le fonti di energia green e a costo zero, chi includerebbe quella del calpestio dei? Eppure i viaggiatori abituali, che ogni giorno camminano avanti e indietrobanchine delle stazioni ferroviarie, possono arrivare a produrre energia a sufficienza per alimentare un’intera stazione, senza modificare affatto le proprie abitudini. L’idea è del tutto sostenibile, come ha dimostrato Giuliana Maugeri, che oltre a essere una studentessa di ingegneria della sicurezza al Politecnico di Milano è la fondatrice della startup. Non a casoè stata selezionata per entrare a far parte di New Heroes, il progetto editoriale curato da Oscar de Montigny insieme a RedBull.com che racconta le storie dei nuovi eroi del mondo del lavoro. Oltre alla specifica componente hi-tech, che pure rappresenta un importante elemento di innovazione, nella scelta in favore di ...