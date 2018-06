L’energia rinnovabile dei pendolari : con Walkee si genera elettricità camminando sulle banchine delle stazioni : Tra le fonti di energia green e a costo zero, chi includerebbe quella del calpestio dei pendolari? Eppure i viaggiatori abituali, che ogni giorno camminano avanti e indietro sulle banchine delle stazioni ferroviarie, possono arrivare a produrre energia a sufficienza per alimentare un’intera stazione, senza modificare affatto le proprie abitudini. L’idea è del tutto sostenibile, come ha dimostrato Giuliana Maugeri, che oltre a essere ...

Produrre criptovalute con energia rinnovabile : da oggi si può : Si chiama Bio Investments S.r.l. la startup che vuole rendere il mining di criptovalute piu` sostenibile, sia ambientalmente che economicamente. Il mining e` l’attivita` svolta per convalidare le transazioni in criptovalute. Secondo lo specialist di PwC Ales de Vries, entro un anno il consumo energetico per sostenere l’infrastruttura alla base del solo network di bitcoin superera` il consumo energetico di tutta l’Austria. Se consideriamo anche ...

“La Geotermia : energia rinnovabile o speculazione pericolosa?” : Geologi del Lazio ai Castelli Romani : Lo studio, lo sfruttamento e la quantificazione delle risorse sotterranee disponibili, con particolare riferimento alle acque ed al calore prodotto dalla terra, sono diventati in questi ultimi anni materie di interesse sempre crescente. Anche la normativa, in applicazione di direttive di più ampio respiro, ha dato sempre più importanza a sistemi di produzione di Energia che risultino da un lato meno legate ai combustibili fossili e ...

Earth Day : 3 universitari italiani su 4 chiedono al proprio ateneo di utilizzare energia rinnovabile : Se il fine dell’Earth Day, la Giornata Mondiale della Terra ideata dall’attivista per la pace americano John McConnell e celebrata per la prima volta il 22 aprile 1970 sotto l’egida dell’ONU, è quello di sottolineare la necessità della conservazione delle risorse naturali della Terra stimolando lo sviluppo di una nuova coscienza ambientale in milioni di persone, il futuro potrebbe essere più roseo di quanto si possa pensare grazie alle ...