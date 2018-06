“L’elettricità è il vettore fondamentale per la decarbonizzazione”

meteoweb.eu

(Di martedì 19 giugno 2018) La transizione energetica delle imprese italiane e le sfide per la decarbonizzazione. Sono questi i temi al centro dell’Assemblea pubblica annuale di Elettricità Futura, la principale associazione del mondo elettrico italiano, alla quale hanno partecipato, tra gli altri, il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, il presidente di Eurelectric Francesco Starace e il presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) Guido Bortoni. Un appuntamento che è andato in scena a pochi giorni dall’accordo raggiunto tra Consiglio, Parlamento e Commissione Europea, che ha fissato al 32% il target complessivo per le rinnovabili al 2030. “Nel futuro che stiamo costruendo l’elettricità è ilper la decarbonizzazione – ha affermato Simone Mori, Presidente di Elettricità Futura –. Gli obiettivi che l’Europa ci dà sono ambiziosi, ma ampiamente alla portata ...