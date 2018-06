Lega | gaffe del senatore Siri | “Toninelli? Non è ministro” E lo ribadisce tre volte

Governo - la gaffe del neosottosegretario alla Salute Fugatti (Lega) nel 2015 : scambiò centro culturale per ospedale : Correva l’anno 2015 e il neo-sottosegretario leghista alla Salute, Maurizio Fugatti, all’epoca consigliere provinciale a Trento, noto per la sua massiva produzione di interrogazioni e per le sue battaglie contro le moschee e il “gender” nelle scuole, allietò le cronache locali con la sua 481esima interpellanza al Consiglio Provinciale su un grottesco malinteso. Successe che il direttore artistico del Teatro Stabile di ...

Duello M5s-Lega per le comunali - gaffe di Di Maio : “I sindaci grillini avranno il governo dalla loro parte” : Le elezioni amministrative diventano il nuovo momento di tensione muscolare tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Con il primo che parte lancia in resta sul sostegno da parte del governo ai futuri sindaci pentastellati, dimenticando tutti gli altri primi cittadini. Un vero e proprio incidente diplomatico che scatena la polemica con le opposizioni e ...

Contratto Lega-M5s - poco spazio per il digitale e anche qualche gaffe 'Confonde cybersecurity e cyberbullismo' : Alcune sono condivisibili, altre non sono realizzabili in un'economia di mercato', spiega Stefano Quintarelli , tecnologo , uno dei padri della internet commerciale in Italia , si è occupato di ...

“No!”. Grande Fratello - colLegamento aperto e gaffe per Federica Panicucci. Dalla Casa arrivano immagini e frasi da censura. Conduttrice nel panico : Che gaffe clamorosa in diretta a Mattino 5. Un momento davvero inaspettato per Federica Panicucci, la quale apre il collegamento con il Grande Fratello proprio mentre Luigi Mario Favoloso pronuncia una frase che scotta. Proprio lui, poi. Già preso di mira dalle critiche e dalle polemiche per il suo modo di fare e per i suoi atteggiamenti sempre volgari. “Sono esterrefatto di non avere una mera fisicità fine a se stessa, e di essere ...

Mattino Cinque : gaffe durante il colLegamento con il GF : Incidente in diretta durante #Mattino5, collegato in diretta con il #GF15 (#15maggio 2018) ⭕ Pillola #VeryNormalTRASH ⭕ pic.twitter.com/2c9PAqF8ls— LALLERO (@SeeLallero) 15 maggio 2018 Curioso episodio accaduto stamani nella puntata di Mattino Cinque, durante la seconda parte del programma dedicato al gossip e all'argomento Grande Fratello. Solitamente la conduttrice Federica Panicucci, alterna i vari servizi inerenti al reality ...

Barbara D'Urso gaffe nel colLegamento con Grande Fratello/ Video - Angelo vuole... La sfortuna della napoletana : Pomeriggio 5 torna in onda con l'ultima puntata della settimana e tante esclusive di Barbara D'Urso che anche oggi ha fatto la sua lezione di danza e la sua doppia colazione.(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 14:45:00 GMT)