eurogamer

: Sarà Barcellona la città che ospiterà le World Finals della #PESLEAGUE2018. - Eurogamer_it : Sarà Barcellona la città che ospiterà le World Finals della #PESLEAGUE2018. - GamesPaladinsIT : Le World Finals della PES League 2018 si terranno nel mese di luglio a Barcellona - AnandTheJamist : Ha ha atrocity da dei! -

(Di martedì 19 giugno 2018) Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato che lePESsinella celebre città catalana., sinonimo in tutto il mondo di calcio di altissimo livello, farà da cornice alle finali mondiali di PES dove gli otto più forti giocatori del mondomodalità 1v1 e i migliori 4 team CO-OP si sfideranno il 21per aggiudicarsi il titolo di campione del mondoPES.La PESè il torneo eSport ufficiale di PES, dove i giocatori più forti di tutto il mondo si affrontano in eventi online e offline per qualificarsi a questo prestigioso evento conclusivo. Gli otto finalistimodalità 1Vs1 e le quattro squadre CO-OP che si sono guadagnate l'ingresso alla finale hanno dovuto affrontare 3 difficilissimi gironi di qualificazione. I giocatori di PESche saranno presenti ahanno dimostrato di ...