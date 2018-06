Le voci dei bambini

"Giuseppe Conte non è dei nostri" Su Affari la smentita dell'Opus dei " voci senza nessun fondamento" : Il premier incaricato Giuseppe Conte non è iscritto all'Opus dei. La voce era circolata negli scorsi giorni ma a smentire categoricamente la notizia è il direttore dell'ufficio comunicazione della stessa Opus dei Carlo Buscemi Segui su Affari taliani.it

"Giuseppe Conte non è dei nostri" Su Affari la smentita dell'Opus dei " voci senza nessun fondamento : Il premier incaricato Giuseppe Conte non è iscritto all'Opus dei. La voce era circolata negli scorsi giorni ma a smentire categoricamente la notizia è il direttore dell'ufficio comunicazione della stessa Opus dei Carlo Buscemi Segui su Affari taliani.it

Presentati i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics : ecco le voci dei protagonisti : Presentati a Firenze i Giochi Nazionali Estivi Special Olympics 2018 in Regione Toscana che si terranno dal 4 al 9 Giugno a Montecatini Terme e Valdinievole Si è svolta a Firenze, presso il Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Regione Toscana, la Conferenza stampa di presentazione dei XXXIV Giochi Nazionali Estivi Special Olympics , in programma dal 4 al 9 giugno a Montecatini Terme e Valdinievole. “E’ un piacere enorme per la Regione ...

“Soffre da morire”. Isola del dolore (segreto). Manca pochissimo alla finale - ma uno dei naufraghi è a pezzi e non si riprende. Eppure ci sono voci… La bomba è pronta a esplodere : Manca solo una settimana alla fine dell’Isola dei Famosi e non si fa che parlare di chi potrebbe essere il vincitore di questa tredicesima edizione ricca di polemiche e colpi di scena. Intanto, dopo la semifinale, Alessia Mancini – che era considerata una delle favorite per la vittoria – è stata eliminata proprio a un passo dal traguardo finale. Ora in Honduras c’è chi sente forte la Mancanza della Mancini. Parliamo di Bianca Atzei che, pur ...