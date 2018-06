Le star della musica che alla tua età avevano già pubblicato un album

Numeri invertiti in allenamento : il trucco della Corea del Sud per depistare gli svedesi : La Corea del Sud ne sa una più del diavolo. La nazionale del CT Shin Tae-yong è pronta a esordire nei Mondiali di Russia e non vuole lasciare nulla al caso, nemmeno i più piccoli dettagli. Non ...

star Wars - George Lucas parla della sua trilogia sequel : (foto: Getty) Quando nel 2012 Disney acquisì la Lucasfilm fu una decisione irrevocabile di George Lucas quello di lasciare andare completamente il suo controllo creativo su ciò che sarebbe accaduto alla franchise di Star Wars. Eppure è risaputo che in quegli anni lui stesso stava lavorando a una trilogia sequel, i cui piani però vennero abbandonati e solo alcuni dettagli ripresi nelle pellicole andate in onda. Di recente però è emerso qualche ...

Caos Juventus - il club bianconero può diventare una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare il Triplete e ...

Caos Juventus - il club bianconero può diventare una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare ...

Sclerosi multipla : come impostare l’inizio della terapia : La terza serie di raccomandazioni all’interno delle Linee Guida per l’impiego dei farmaci modificanti la malattia (DMD) nella cura di tutte le forme di Sclerosi multipla proposte dall’Accademia Americana di Neurologia (in inglese American Academy of Neurology: AAN) riguardano il modo di avviare il trattamento. Le Linee Guida sono state approvate dalla Multiple Sclerosis Association of America (Associazione Americana della Sclerosi multipla) e ...

Morto Jackson Odell - la star della serie 'The Goldbergs' aveva 20 anni : E' Morto Jackson Odell. L'attore americano, protagonista della serie Abc 'The Goldbergs', aveva 20 anni. Sulle cause del decesso è giallo. La star, che era anche un cantante e aveva iniziato a ...

Mondiali Russia 2018 - che lo show abbia inizio : ecco le star della competizione : Mondiali Russia 2018 alle porte, giovedì avrà inizio la kermesse russa con tanti fenomeni ai nastri di partenza a contendersi il titolo Lionel Messi con l’Argentina, Cristiano Ronaldo con il Portogallo e Mohamed Salah con l’Egitto si contenderanno il ruolo di superstar ai Mondiali 2018. Sulle orme di Franz Beckenbauer con la Germania nel 1974, Zinedine Zidane con la Francia nel 1998, Ronaldo con il Brasile nel 2002 e Andres Iniesta ...

I Bastardi di Pizzofalcone/ Replica - anticipazioni in attesa della 2^ stagione - torna l’ispettore Lojacono : I Bastardi di Pizzofalcone, ecco le anticipazioni della prima stagione in Replica sulla rete ammiraglia di Casa Rai: in attesa della 2^ torna l’ispettore Lojacono.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 08:05:00 GMT)

star Wars Battlefront 2 : in arrivo i contenuti della stagione dedicata a Han Solo : Come molti di voi sapranno, lo scorso 16 maggio ha avuto inizio la seconda stagione di Star Wars Battlefront 2 e, al tempo, fu comunicato che sarebbe stata distribuita in 2 mesi.Ora che siamo a giugno, ecco che sta per arrivare la seconda parte di contenuti, dedicata a Han Solo. Come segnala Dualshockers, The Han Solo Season partirà il prossimo 12 giugno e porta con sé diverse novità.Innanzitutto la nuova modalità Estrazione, dove una squadra ...

Bastardi di Pizzo Falcone - in attesa della seconda stagione tornano le repliche Video : Dopo il clamoroso successo della prima serie de “I Bastardi di Pizzo Falcone”, tratta dal romanzo di Maurizio De Giovanni, nei prossimi giorni, a partire dal 10 giugno 2018, saranno trasmesse le repliche della prima stagione per accontentare le richieste degli affezionati telespettatori che sono impazienti di conoscere il proseguo. La prima serie Maurizio De Giovanni, ha costruito il suo prodotto televisivo attorno alla figura dell’ ispettore ...

Bastardi di Pizzo Falcone - in attesa della seconda stagione tornano le repliche : Dopo il clamoroso successo della prima serie de “I Bastardi di Pizzo Falcone”, tratta dal romanzo di Maurizio De Giovanni, nei prossimi giorni, a partire dal 10 giugno 2018, saranno trasmesse le repliche della prima stagione per accontentare le richieste degli affezionati telespettatori che sono impazienti di conoscere il proseguo. La prima serie Maurizio De Giovanni, ha costruito il suo prodotto televisivo attorno alla figura dell’ ispettore ...

Andrea Bocelli star al Festival della Robotica : Anche la seconda edizione del Festival presenta un cartellone culturale con concerti, spettacoli e un occhio particolare per il cinema, proponendo il nuovo concorso cinematografico " Pisa Robot Film ...

Grande Fratello - Gina Lollobrigida super star della finale entra nel confessionale : Gina Lollobrigida è la super ospite della finale del Grande Fratello . La diva del cinema italiano entra nella casa per dare consigli ai ragazzi e a Simone Coccia in particolare. Barbara D'urso 'copia'...

Grande Fratello - Gina Lollobrigida super star della finale : Con una clip a metà tra Pomeriggio 5 e Domenica Live Barbara D'Urso conferma la presenza di Gina Lollobrigida come super ospite della finale del Grande Fratello . Rumors confermati, nonostante l'...