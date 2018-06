Le Isole Faroe vogliono l' indipendenza dalla Danimarca

ilgiornale

: RT @postadaltevere: Cua va a finire que la finale va a ser Micronesia vs Isole Faroe, baina tan bissarra sto mondiale. - gelsodilisio : RT @postadaltevere: Cua va a finire que la finale va a ser Micronesia vs Isole Faroe, baina tan bissarra sto mondiale. - maiteayalab1 : RT @postadaltevere: Cua va a finire que la finale va a ser Micronesia vs Isole Faroe, baina tan bissarra sto mondiale. - ckosovo : RT @postadaltevere: Cua va a finire que la finale va a ser Micronesia vs Isole Faroe, baina tan bissarra sto mondiale. -

(Di martedì 19 giugno 2018) Lesognano l". In questo clima odierno di autonomie, indipendenze e federalismi europei, anche il piccolo arcipelago delle, abitato da poco più di 50mila persone a Nord dell"oceano Atlantico, continua a battere i pugni sul tavolo per inseguire il tanto agognato desiderio d"dopo quasi 600 anni sotto il governo della corona danese.A spingere questa richiesta di sovranità c"è in prima linea la formazione separatista del Partito del Progresso, che dichiara di non ritenersi assolutamente danese, rivendicano le proprie radicisi."L', è forgiata ogni giorno, ci avviciniamo ogni giorno assumendoci sempre più responsabilità. Il divario trasi sta allargando in modo naturale", come ha affermato Poul Michelsen, leader del partito separatista danese, all"agenzia di stampa francese AFP.L"arcipelago delle ...