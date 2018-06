Le famiglie del Nord spendono 900 euro in più di quelle delle isole

Le famiglie del Nord-Ovest spendono 900 euro più di quelle delle isole : ...3 1,1 Affitti figurativi 23,3 22,9 Mobili, articoli e servizi per la casa 4,2 4,3 Servizi sanitari e spese per la salute 4,5 4,8 Trasporti 10,7 11,3 Comunicazioni 2,5 2,5 Ricreazione, spettacoli e ...

Papa Francesco al Forum delle famiglie condanna l'aborto selettivo : Non è un discorso di fede ma di ragione e di scienza» , 20 settembre 2013, . « l'aborto non è un male minore, è un crimine, è fare fuori uno per salvare un altro. È quello che fa la mafia. È un ...

Usa - vescovi contro Trump per i migranti/ “No alla separazione delle famiglie : è immorale” : L'assemblea dei vescovi americani si scaglia contro la politica di zero tolleranza nei confronti dei richiedenti asilo dell'amministrazione Trump , ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 17:30:00 GMT)

Maggio da record per le richieste di prestiti delle famiglie : Teleborsa, - Maggio da record per le richieste di prestiti delle famiglie . Il numero di interrogazioni registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF relativamente alle richieste di ...

Maggio da record per le richieste di prestiti delle famiglie : Maggio da record per le richieste di prestiti delle famiglie . Il numero di interrogazioni registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF relativamente alle richieste di credito da parte ...

Tutto pronto per Lucca Bimbi - festa dei bambini e delle famiglie : Tra gli spettacoli da segnalare "Il Musical La Bella e La Bestia" con tutti i personaggi di una delle storie più amate di sempre,e lo spettacolo di magia, dove ciò che non ti aspetti diventa vero. ...

Agrigento - case popolari pericolanti a Ribera : 60 famiglie ancora in affitto a spese del Comune : Agrigento, case popolari pericolanti a Ribera: 60 famiglie ancora in affitto a spese del Comune A causa di una firma, non possono tornare nelle proprie abitazioni. L’inviata di “Striscia la Notizia” Stefania Petyx si è recata nuovamente sul posto per documentare la situazione Continua a leggere L'articolo Agrigento, case popolari pericolanti a Ribera: 60 famiglie ancora in affitto a spese del Comune proviene da NewsGo.