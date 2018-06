Lazio | Luis Alberto non si ferma | allenamento e fisioterapia anche in vacanza

Lazio - Leiva : 'Qui ho migliorato la fase offensiva. Luis Alberto fa la differenza' : Vuole sempre migliorarsi, Lucas Leiva. Il 'Comandante' della Lazio, arrivato la scorsa estate dopo 10 stagioni al Liverpool, è diventato uno dei leader della squadra di Inzaghi. Intervistata dal suo ...

Lazio : stop 15-20 giorni per Luis Alberto : ANSA, - ROMA, 10 MAG - "Gli esami a cui è stato sottoposto Luis Alberto hanno evidenziato una lesione di primo grado sull'adduttore della coscia sinistra, la prognosi è di 15-20 giorni". Così il ...

Infortunio Luis Alberto e Immobile - doppia tegola Lazio : gli ultimi aggiornamenti : Infortunio Luis Alberto e Immobile – La Lazio non è andata oltre il pareggio nella gara di campionato contro l’Atalanta, la squadra di Simone Inzaghi in piena lotta per la qualificazione in Champions League, a tenere banco sono anche le condizioni di Luis Alberto e Ciro Immobile. Il Dott. Fabio Rodia è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Luis Alberto, durante un allungo, ha avvertito un fastidio a livello ...

Lazio - anche Luis Alberto va ko : muscoli troppo fragili per la volata : Saluta pure il rifinitore, crolla un altro adduttore. Stagione finita per Luis Alberto, che esce dal campo contro l'Atalanta addirittura prima che si esaurisca un tempo. Tutta colpa di un altro ...

Lazio-Atalanta - Inzaghi : 'Luis Alberto? Problema agli adduttori - il pari cambia poco la classifica' : Un pareggio contro l'Atalanta all'Olimpico, rallenta la corsa verso un posto in Champions della Lazio che " in attesa di conoscere il risultato della Roma impegnata questa sera alla Sardegna Arena ...

Infortunio Luis Alberto - tegola Lazio : le prime indiscrezioni in casa biancoceleste : Infortunio Luis Alberto – Continua la corsa Champions League della Lazio di Simone Inzaghi, nella gara della 36^ giornata del campionato di Serie A pareggio contro l’Atalanta, dopo il gol di Barrow è arrivato il pareggio da parte di Caicedo. Ma a tenere banco sono le condizioni di Luis Alberto, il calciatore della Lazio costretto a lasciare il campo per Infortunio, al suo posto Felipe Anderson e le prime indiscrezioni non sono di ...