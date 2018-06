Lavoro - Istat : primo trimestre sotto il segno della stabilità : Dati come sempre in chiaroscuro quelli che fotografano la situazione del mondo del Lavoro in Italia che continua a fare i conti con una delle crisi più severe di cui si abbia memoria. L'Istat ha reso ...

**Lavoro : ’Istat - in 1° trim. disoccupazione all’11 - 1%** : Roma, 12 giu. (AdnKronos) – Nel primo trimestre dell’anno il tasso di disoccupazione si attesta all’11,1% con una crescita di 0,1 punti rispetto al trimestre precedente e in flessione di 0,5 punti rispetto allo stesso periodo del 2017. I disoccupati sono 2 milioni 893 mila. E’ quanto emerge dai dati diffusi oggi dall’Istat. L'articolo **Lavoro:’Istat, in 1° trim. disoccupazione all’11,1%** sembra ...

Lavoro - Istat : occupazione stabile nel I trimestre : Roma, 12 giu. , askanews, Nel primo trimestre 2018 la dinamica congiunturale del mercato del Lavoro presenta una sostanziale stabilità dell'occupazione, un aumento della disoccupazione e un calo dell'...

Istat : 1 - 7 milioni di persone cerca Lavoro da più di 1 anno : Roma, 12 giu. , askanews, Nel primo trimestre 2018 si stima la presenza di 1 milione 738 mila persone in cerca di occupazione da almeno 12 mesi , -20 mila, -1,1%, ; l'incidenza di questo gruppo sul ...

Lavoro : Istat - +147mila occupati nel primo trimestre 2018 : L'Istituto di Statistica comunica che la variazione è nulla rispetto al trimestre precedente, grazie ai dipendenti con contratto a termine. I disoccupati sono 2 milioni 893 mila - Occupazione ...

Lavoro - Istat : nel primo trimestre disoccupazione sale all'11 - 1% : Roma, 12 giu. , askanews, Nei primi tre mesi dell'anno il tasso di disoccupazione, dopo la diminuzione dello scorso trimestre, è aumentato di 0,1 punti in termini congiunturali portandosi all'11,1%. ...

L'Istat certifica la continuazione della ripresa occupazionale. Ma non mancano posti di LAVORO in bilico, come nel caso di Honeywell e degli stabilimenti italiani di Fca.

Istat - è record di occupati dal 1977 - oltre 23 - 2 milioni al Lavoro : I dati dell'istituto di statistica mostrano un numero di occupati record, ma a crescere sono soprattutto i contratti a termine. Inflazione accelera a maggio, pesano alimentari e carburanti

Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Il numero degli occupati ad aprile raggiunge il record storico di 23 milioni e 200 mila, superando addirittura il picco toccato nell'aprile 2008 quando il numero degli occupati è stato pari a 23 milioni e 177 mila. E' quanto si evince dai dati diffusi oggi dall'Istat.

Lavoro - Istat : ad aprile disoccupazione giovanile sale al 33 - 1% : Stabile il tasso di disoccupazione rispetto a marzo all'11,2% tornata sui livelli della seconda metà del 2012; fra i lavoratori aumentano le donne -

Lavoro - Istat : “Ad aprile risale la disoccupazione giovanile. Record di posti a termine - giù quelli stabili” : Occupati in aumento fino a quota 23,2 milioni, 23mila in più rispetto al picco toccato prima della crisi. Ma in aprile, rileva l’Istat, sono cresciuti solo quelli a termine, mentre i dipendenti permanenti sono calati di 37mila unità. Così si rinnova anche il Record assoluto relativo al numero di dipendenti precari: sono 2 milioni 973 mila. E se il tasso di disoccupazione generale resta inchiodato all’11,2%, quello dei giovani under ...