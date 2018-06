Lavoro | 80% dei nuovi contratti è a a termine

Altafini : «Prendo la pensione sociale - a 80 anni Lavoro ancora. Le mie ceneri? Nel Po» : L’ex campione: «Non ho mai pensato ai soldi e così non li ho fatti». «Prima dell’antidoping ci davano pastigliette». «Sono andato via da Sky perché sono arrivati dei giovani che mi facevano la guerra. Ma loro sono incompetenti e poi io ho inventato il galasso».

I NUMERI/ 280.000 posti di Lavoro (ai giovani) per portare la disoccupazione sotto il 10% : I dati sulla disoccupazione potrebbero essere ulteriormente migliorati considerando i posti di lavoro che Industria 4.0 creerà per i giovani nei prossimi 5 anni.