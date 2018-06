leggioggi

: Lavori gravosi e usuranti: pensione senza scatti. Ecco i requisiti - - LeggiOggi_it : Lavori gravosi e usuranti: pensione senza scatti. Ecco i requisiti - - Domenico_Marra : #Lavoro Riforma Pensioni 2018/ La ‘Quota 100’ di Confsal e le novità sui Lavori Gravosi (ultime notizie) -

(Di martedì 19 giugno 2018) Per iviene prevista la domanda di esclusione dall’applicazione delle aspettative di vita ai fini dellaquali sono ie i modelli previsti dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nuove regole suiin Gazzetta Ufficiale Coloro che hanno svoltohanno la facoltà di presentare la domanda per non applicare su di loro l’aumento di cinque mesi di aspettative di vita per andare in. Il 12 giugno 2018 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica è stato pubblicato, infatti, il decreto del 18 aprile del Ministero del Lavoro, con inserite tutte le regole per presentare la domanda dianticipata o di vecchiaia nel 2019 con gli stessianagrafici o contributivi di quest’anno corrente. Come viene indicato dall’articolo 1 (commi 147 e 148) della legge 2015/2017, la...