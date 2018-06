L’astronauta Luca Parmitano | da lontano “si comprende che i confini sono immaginari e

meteoweb.eu

(Di martedì 19 giugno 2018) “Quando si è immersi in qualsiasi ambiente, è difficile guardarsi intorno ed avere una visione generale. Dadiventa tutto più ovvio, più visibile. Basta alzarsi un po’ per avere un orizzonte più vasto. Distaccarsi, allontanarsi, ci rende più vicini are che iche abbiamo creato durante i nostri millenni di storia, di guerre, di divisioni,inventati,, arbitrari. Che non ha senso di parlare di barriere o di muri, soprattutto oggi. Siamo tutti abitanti di questo ecosistema, siamo tutti fratelli. Dovremmo impegnarci a condividere le nostre risorse e il nostro ingegno per riutilizzare e non sfruttare le risorse, per essere l’equipaggio di questa astronave che è la Terra“: lo ha dichiarato a Circo Massimo, su Radio Capital, il colonnello, astronauta italiano dell’ESA. “assolutamente orgoglioso ...