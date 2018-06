Lanzalone | mai partecipato vicenda stadio

Stadio Roma - Lanzalone al gip : “Mai partecipato a vicenda”. Collaboratore di Parnasi : “Rappresentava il Campidoglio” : Nega tutto, anche di aver partepitato alla “vicenda dello Stadio “. Così la definisce Luca Lanzalone , uno dei principali indagati dell’inchiesta sul nuovo impianto sportivo della Roma . “Io alla vicenda dello Stadio non ho mai partecipato “, si legge nel verbale dell’ex presidente di Acea. Una frase aggiunta a penna, evidentemente alla fine dell’interrogatorio di garanzia di Lanzalone , che venerdì scorso è ...

Caso Lanzalone - le risposte di Di Maio : “Ho chiesto immediatamente le sue dimissioni” : Risponde alle domande (a tutte le domande) di Lucia Annunziata, spiega nei dettagli la genesi della consulenza a Luca Lanzalone , si assume le proprie responsabilità. Ma contrattacca, facendo notare di aver chiesto immediatamente (ottenendole) le dimissioni dell’avvocato dalla presidenza di Acea. Insomma, per Luigi Di Maio la vicenda dell’inchiesta sullo stadio della Roma e il sistema Parnasi non hanno creato una questione morale ...

Cena Davide Casaleggio-Lanzalone per Rousseau M5s/ Video - "no nomine e stadio Roma" : 'giallo' mail cancellate : Davide Casaleggio e la Cena con Lanzalone, Video, "niente nomine, solo Rousseau per M5s. Inchiesta stadio Roma, mail cancellate dall'avvocato.