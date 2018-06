L’annuncio di Magnini : “finita la bufera doping - sposerò la Palmas” : Filippo Magnini deve difendersi dalle nuove accuse di doping, dopodiché convolerà a nozze con la compagna Giorgia Palmas sulle spiagge della Sardegna “Giorgia (Palmas, ndr) e io siamo predestinati a stare insieme e poi penso che nelle difficoltà l’unione si rafforzi. Per fortuna ho lei accanto e superata questa bufera, penseremo alle nozze”. Lo dice Filippo Magnini in un’intervista esclusiva a Chi, in edicola da domani, ...