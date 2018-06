L' anno nero di Kalinic | rispedito a casa

Il soprannome con cui Meghan Markle potrà chiamare la regina è il più tenero (e fu usato anche da Diana) : Alla prima uscita ufficiale da sole, tra Meghan Markle e la regina sembra essere scoppiata un'intesa speciale. E come sancirla ancora di più se non con un soprannome? Secondo Ingrid Seward, direttrice del Majesty magazine, giornale specializzato in affari reali, non appena trascorsi i primi tempi nella royal family, la neosposa potrà rivolgersi alla regina Elisabetta II usando un nomignolo. Molto probabilmente si tratterà di ...

GIORGIA/ Riuscirà a ripetere il successo dell'anno scorso con Oronero? (Wind Music Awards 2018) : GIORGIA torna questa sera all'Arena di Verona per la seconda serata di premiazione degli Wind Music Awards 2018: il successo di Oronero e del suo ultimo tour.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 10:59:00 GMT)

Venerdì nero per Visa - vanno in tilt i pagamenti in tutta Europa : Il sistema di pagamenti in Europa di Visa è andato in tilt. Di conseguenza, molte aziende e consumatori non sono stati in grado di fare pagamenti usando carte di credito o bancomat. La società di ...

MotoGP - Gp Mugello Day 1 : Iannone - 'Sono un pilota con talento e tornerò a vincere' : Come si fa in questo mondo a non capire che quando le cose cambiano tutte insieme e che quando una casa ammette di aver fatto una scelta tecnica sbagliata a metà campionato, ci vuole tempo per ...

Zidane lascia il Real Madrid/ Addio ai blancos e anno sabbatico : 'non allenerò nessuno'. In futuro però... : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i blancos di cambiare.

Zidane lascia il Real Madrid/ Addio ai blancos e anno sabbatico : "non allenerò nessuno". In futuro però... : Zinedine Zidane lascia il Real Madrid: decisione a sorpresa per l'allenatore francese, che ha motivato con la necessità per i blancos di cambiare dopo la grande striscia di successi(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 13:47:00 GMT)

Eurispes : 300 mld l'anno generati da lavoro in nero : Secondo l'Eurispes, il 54,5% dell'economia non osservata è rappresentato dal lavoro sommerso, il 28,4% dall'evasione fiscale da parte di aziende e imprese, il 16,9% dalla cosiddetta economia ...

Pensioni ultimissime al 21 maggio su legge Fornero - anticipate e picco anno 2042 Video : Le novita' sulle Pensioni ad oggi 21 maggio 2018 mostrano un acuirsi dello scontro tra politici e tecnici in merito alle coperture necessarie per superare la legge Fornero e flessibilizzare l'accesso alla pensione . Nel frattempo le ultime proiezioni vedono crescere i costi della previdenza nei prossimi decenni, mentre dai Comitati si ritorna a chiedere il riconoscimento del ruolo della donna e dei lavori di cura. Infine, dalla Cgil arriva un ...

Al Bano - Amici serale 2018 con Romina Power / Duetto con la cantante : "Penseranno che ci sarà del tenero..." : Al Bano e Romina Power questa sera saranno ospiti nel serale di Amici 2018? Per il momento, nessuna conferma sulla presenza della cantante, che potrebbe lasciare il suo ex da solo sul palco.(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 21:47:00 GMT)

Perché tutti ce l’hanno con la riforma Fornero? : Cosa c'è nella riforma delle pensioni approvata nel 2011 e cosa potrebbe accadere se venisse abolita o "superata" The post Perché tutti ce l’hanno con la riforma Fornero? appeared first on Il Post.

Fornero - flat tax e reddito di cittadinanza : il programma Lega-M5S costerebbe 100 miliardi l’anno : Secondo un'analisi condotta da Oxford Economics, l'approvazione del programma economico proposto da Lega e Movimento 5 Stelle costerebbe 100 miliardi di euro all'anno e porterebbe "a un drastico deterioramento del disavanzo di bilancio con il deficit, stimato dal nostro modello economico globale, al 5,5% nel 2019". .Continua a leggere

Siena - contrari al matrimonio della figlia : fanno sfregiare genero con acido/ "Piano delittuoso" lungo 3 anni : Siena, acido in faccia al genero “Non devi sposare nostra figlia, vecchio!”: arrestati genitori della moglie. Avevano ingaggiato un uomo per compiere il raid.(Pubblicato il Fri, 11 May 2018 16:39:00 GMT)

Siena - fanno aggredire con l’acido il genero : “Non dovevi sposare nostra figlia” : Arrestati dai carabinieri della compagnia di Poggibonsi marito e moglie di 54 e 45 anni. Da tempo perseguitavano l'uomo che aveva sposato la figlia. Sono in corso accertamenti per identificare gli esecutori materiali delle aggressioni con l’acido. La vittima ha riportato gravi ustioni al volto.Continua a leggere

M5S-Lega : «Convergenze su legge Fornero e migranti». Di Maio e Salvini saranno ministri : L’opzione premier tecnico resta dibattuta: sia Lega che M5S preferiscono una figura politica. Per Salvini «sicurezza e sbarchi» sono centrali nel programma, M5s mette sul tavolo flat tax, reddito di cittadinanza, conflitto di interesse. Chiesto tempo fino a lunedì a Mattarella. Meloni:?sostegno Fdi dipende dal nome del premier...