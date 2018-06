ilfattoquotidiano

: L’affido, thriller compatto e asciutto con finale alla Shining che ha vinto il leone d’argento a Venezia… - Cascavel47 : L’affido, thriller compatto e asciutto con finale alla Shining che ha vinto il leone d’argento a Venezia… -

(Di martedì 19 giugno 2018) Stagione agli sgoccioli, ma in sala continua ad uscire ancora qualche cosa di importante. Segnaliamo quindi(Jusqu’à la garde), opera prima del francese Xavier Lagrande. Un piccolo,film che mette in scena gli effetti nefasti di una separazione tra marito e moglie sui propri figli. In medias res assistiamoseduta di affidamento davanti al giudice. Il minaccioso e corpulento padre (un incredibile Denis Menochet) strappadel figlio minorenne ogni due weekend, ma capiamo subito che il suo ambiguo atteggiamento e la violenza che esplode contro il ragazzino (inchiniamoci di fronte ai pianti del piccolo Thomas Gioria perché sembrano veri) celano un desiderio di vendetta verso la sua famiglia che si espliciterà in un. Suddiviso in tre parti distinte (un paio di weekend del padre in compagnia del figlio, la festa ...