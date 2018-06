La tragedia di Consuelo Palmerini

cavallomagazine

: Roma, tragedia sulla Cassia Bis: morta Consuelo Palmerini ex campionessa di equitazione - infoitinterno : Roma, tragedia sulla Cassia Bis: morta Consuelo Palmerini ex campionessa di equitazione - emanuelecarioti : RT @romatoday: Si suicida lanciandosi dal cavalcavia. La tragedia dell'ex Azzurra di equitazione - MariniEliane : RT @romatoday: Si suicida lanciandosi dal cavalcavia. La tragedia dell'ex Azzurra di equitazione -

(Di martedì 19 giugno 2018) ... ma come si fa a farlo per una persona che " al di là di tutto " era una 'nostra' persona, una persona che come tutti noi aveva riposto nei cavalli e nello sport equestre le principali aspettative ...