La Top 20 dei club più ricchi | ci sono ben cinque italiani

Salvini shock 'Faremo censimento dei rom - quelli italiani purToppo ce li dobbiamo tenere' : ROMA - 'Al ministero mi sto facendo preparare un dossier sulla questione rom in Italia, perché dopo Maroni non si è fatto più nulla, ed è il caos'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini,...

Ricerca Ipsos - Top ten dei marchi che influenzano nostre abitudini : Nella scienza della narrazione si parla di incontri destinici. Accadono quando le nostre idee permettono ai nostri interlocutori di riconoscersi in maniera profonda e rilevante, e quando ci riesce ...

No-sTop elettorale sulla pelle dei migranti : ... nonché del commissario dell'Agcom Antonio Nicita, sulla degenerazione in atto della comunicazione politica, pur fondata sullo schema delle tribune e del contraddittorio. Ora è in uso il siparietto ...

Sea-Watch : sTop pressioni all'Europa sulla pelle dei migranti : Roma, , askanews, - Condanna di Sea-Watch 3: basta utilizzare il fenomeno migratorio in mare e la pella della gente per fare pressioni sull'Europa affinché si assuma le proprie responsabilità. La ...

Microsoft entra nella Top 10 dei brand più influenti in Italia : Ipsos ha stilato anche per quest’anno la lista completa dei brand più influenti in Italia; si parte dal settore informatico sino ad arrivare a quello alimentare. L’analisi è stata svolta su oltre 4000 Italiani che, rispondendo ad alcune domande, hanno affermato quale siano secondo loro le compagnie (o meglio i marchi) in grado di “influenzare” le nostre vite. Stando a quanto dichiarato da Ipsos, i risultati finali dipendono da ...

Bce - da gennaio 2019 sTop all'acquisto dei titoli di Stato : La Bce ha deciso: dal prossimo gennaio addio al quantitative easing, l'acquisto dei titoli avviato dall'istituto centrale per sostenere l'economia. I tassi d'interesse invece resteranno fermi ai minimi record almeno fino alla prossima estate e in ogni caso finché sarà necessario.e. La decisione arriva in anticipo per molti osservatori: ...

STop all’uso dei contatti degli utenti : Apple frena gli sviluppatori di app : Apple ha modificato le regole del suo App Store per limitare il modo in cui gli sviluppatori riuscivano a ottenere e sfruttare i dati dei contatti dei possessori di iPhone. Secondo quanto scoperto da Bloomberg, le modifiche delle linee guida non sarebbero state formalmente annunciate, ma apportate già dalla scorsa settimana. Agli sviluppatori viene ora vietato di trasformare le rubriche in un database di contatti e, soprattutto, di vendere quel ...

WIND MUSIC AWARDS 2018/ Dal black-out Rai alle esibizioni dei cantanti : Top e flop della seconda puntata : Di nuovo sotto la pioggia all'Arena di Verona per la seconda puntata dei WIND MUSIC AWARDS. La serata e le esibizioni dei cantanti sono partite in ritardo per il blackout in casa Rai.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 07:00:00 GMT)

Naike Rivelli - sfogo in Topless contro gli haters su Instagram : «Sembrate dei cani...» : Naike Rivelli non ci sta e si sfoga contro gli haters che continuano a criticarla per i suoi post su Instagram. E proprio sul social dedicato alle foto li accusa, pubblicando uno scatto in topless...

Da Buffon a Balotelli e Nainggolan : la Top 11 dei calciatori fumatori incalliti : Spazio al genio di Mesut Ozil , trequartista dell'Arsenal e della Germania, pronto a mostrarsi al mondo come nessuno l'ha mai visto. Sdraiato su uno yacht di lusso, sfoggia un eleganza sublime con la ...

Incarichi giudiziari - sTop agli amici dei magistrati : Incarichi giudiziari preclusi a professionisti e collaboratori che hanno rapporti familiari, personali e di frequentazione abituale con i magistrati. Queste le novità introdotte dal D.lgs 54/2018 in vigore dal 25 giugno. II decreto interviene a integrazione del codice antimafia modificato qualche mese addietro dalla L.161/17.L'art.35 al comma 3 già prevedeva che non possono assumere l'incarico di amministratore giudiziario, ...

Conte in Senato : Flat tax come obbiettivo e salario minimo. STop al business dei migranti : Nella prima vera uscita da premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano», Giuseppe Conte ha fatto l’elogio del populismo se lo si intende come «attitudine ad ascoltare i bisogni della gente». Affiancato dai due uomini forti della maggioranza, Salvini e Di Maio, il premier ha elencato i punti salienti del contratto: dalla Flat tax all’immigrazione passando per il reddito di cittadinanza ma «dopo la riforma dei centri ...

