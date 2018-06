La storia di Bianca | “27 anni per dare un nome alla mia malattia”

Bianca Atzei/ Archivia la storia con Jonathan Kashanian : pensa ancora a Max Biaggi? (Matrix Chiambretti) : Bianca Atzei, la cantante romana torna in televisione dopo l'esperienza a L'Isola dei Famosi: pensa ancora al suo ex fidanzato il motociclista Max Biaggi? (Matrix Chiambretti)(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 10:11:00 GMT)

Bianca Atzei : “La fine della storia con Max Biaggi? Ogni donna merita un uomo che abbia le palle per dire che qualcosa non va” : L’abbiamo vista a L’Isola del Famosi, dove è arrivata a conquistare un secondo posto. E ora, passato qualche tempo dalla fine del reality, Bianca Atzei ha deciso di raccontarsi a Barbara D’Urso durante una puntata di Domenica Live. E il racconto non poteva non toccare la fine della storia con Max Biaggi. Una fine che, come Bianca ha detto più volte, l’ha fatta soffrire molto: “Qualsiasi donna merita un uomo che ...

Bianca Atzei liquida Max Biaggi : "Ora ho una nuova storia d'amore" : Bianca Atzei ospite a Domenica Live, programma in onda su Canale 5, racconta e spiega la sua nuova vita. Ma non dimentica la storia d"amore con Max Biaggi.La confessione"Io voglio comunque tenere un ricordo bello e positivo di lui - spiega a Barbara D'Urso -. Le storie d"amore possono finire, l"amore può finire sempre, però è stata la storia più bella della mia vita, mi ha dato tanto, mi ha fatta sentire felice, non sapevo cosa volesse dire ...

