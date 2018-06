La scommessa della pace fiscale

Il nuovo tour 2018 dei Negramaro negli stadi è “una scommessa per ricominciare” - le anticipazioni della band : Una scommessa , un modo per ricominciare, una forza accecante, un amore nuovo , un incontro con l'energia delle persone: il nuovo tour 2018 dei Negramaro negli stadi italiani sarà questo nelle intenzioni del gruppo. Le aspettative della band sono altissime e quelle del pubblico pure: i Negramaro tornano negli stadi a 10 anni di distanza dal concerto-evento a San Siro da cui fu tratto il DVD San Siro Live e a cinque dalle due date a San Siro e ...

Canzoniere - voglio parlarvi della mia scommessa. Anzi - di due : voglio parlarvi di una scommessa. Anzi di due scommesse. Si dicono spesso pessime cose sulle scommesse. Eppure l’uomo ha bisogno di scommettere. La scommessa è il lato oscuro del sogno e solo chi non sogna non ha voglia scommettere. C’è addirittura chi come Tommaso Landolfi le scommesse preferiva perderle. Pur di non rinunziare a sognare. In ogni caso scommettere (nel suo significato più diffuso) deriva da uno scommettere primigenio, che rimanda ...