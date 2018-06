La risposta a Salvini dell' Associazione Nazione Rom

Matteo Salvini - la risposta definitiva agli insulti di Matteo Renzi : 'Io bullo? Non gli rispondo : l'hanno già fatto gli italiani' : L'ultima accusa contro Matteo Salvini l'ha lanciata il redivivo Matteo Renzi, intevistato da In mezz'ora di Lucia Annunziata. Il senatore Pd ha dato del 'bullo sulla pelle di 629 disperati' al ...

Nave Aquarius arriva a Valencia. Botta e risposta Salvini-Renzi | : Il vicepremier: "Finito di fare gli zerbini. Dopo navi Ong, potremmo fermare anche quelle che arrivano nei nostri porti cariche di riso cambogiano". Renzi lo attacca: "Ha fatto il bullo con 629 poveri ...

Salvini - oggivotoLega risposta a sinistra : ANSA, - ROMA, 10 GIU - "Buon voto a tutti i cittadini che oggi, fino alle 23, in oltre 700 comuni, hanno la fortuna di poter eleggere il proprio sindaco. Se poi arriveranno tanti voti per la Lega - ...

Dopo la Tunisia - Salvini litiga anche con Malta. Durissimo botta e risposta sui migranti : Dopo le tensioni con la Tunisia, il ministro dell'Interno Matteo Salvini se la prende con Malta. Il botta e risposta inizia con Salvini che accusa Malta di "dire sempre di no a qualsiasi richiesta di intervento" per salvare i migranti. Segue la risposta di La Valletta, che bolla come false le accuse del neoministro italiano. Il quale contrattacca: "Gli amici maltesi ci dicano quante navi hanno attraccato nei loro porti nel 2018"."Il buon Dio ha ...

Minniti : "Ho chiamato Salvini ma aspetto ancora risposta" : Nessun passaggio di consegne tra il ministro dell'Interno uscente, Marco Minniti , e il neo titolare del Viminale Matteo Salvini . 'Ho chiamato Salvini per congratularmi attraverso la Batteria del ...

Minniti : "Ho chiamato Salvini ?ma aspetto ancora risposta" : Nessun passaggio di consegne tra il ministro dell'Interno uscente, Marco Minniti, e il neo titolare del Viminale Matteo Salvini. "Ho chiamato Salvini per congratularmi attraverso la Batteria del Viminale - ha detto Minniti a Ottoemezzo - ma non ho avuto ancora risposta. Ma aspetto paziente, perché io sono paziente...", ha detto l'esponente Pd. Che poi entra nel dettaglio: "Tra me e Salvini non c'è ancora stato un passaggio di consegne. ...

Di Maio : aspettiamo risposta da Salvini : 23.40 "Credo sia stata una giornata interessante". Produttiva? "Vediamo, non dipende da noi. aspettiamo una risposta da Salvini". Questa l'unica dichiarazione di Di Maio dopo l'assemblea dei parlamentari pentastellati, in riferimento alla trattativa per la nascita di un governo dove Paolo Savona non occupi il ministero dell'Economia.

Botta e risposta Salvini-Fornero : "Ossessionato" - "Ancora parla?" : Peraltro stamattina la Fornero aveva parlato anche della possibilità che Paolo Savona , noto per le sue posizioni anti euro, possa arrivare al ministero dell'Economia : ' Ha un curriculum ricco e ...

Dura risposta di Salvini : ennesima inaccettabile interferenza di non eletti : D Maio prima replica deciso: 'più eurocrati ci attaccano più ci motivano'. Poi ammorbidisce i toni: 'i vincoli europei sono da rivedere ma dialogando con gli altri paesi' -

M5s - ultimo tentativo : ok premier terzo - no a Berlusconi né a governo tecnico. Vertice cxd per la risposta di Salvini : Il leader pentastellato pronto a fare un passo indietro, purché la Lega si sganci dal Cavaliere e si impegni su un programma preciso - Alla vigilia del nuovo giro di consultazioni al Quirinale, Luigi ...

Gentiloni : 'Per la demografia noi abbiamo bisogno di migranti nel nostro Paese' - la risposta di Salvini - : ... siamo pronti, insieme a tutto il centrodestra a lavorare per affrontare i problemi concreti degli italiani: lavoro, sicurezza, immigrazione, difesa degli interessi dell'Italia in Europa e nel mondo' ...

Matteo Salvini - la risposta a Lodo Guenzi che non lo sopporta : 'Me ne farò una ragione' : Al cantante degli Stato sociale, Lodo Guenzi , Matteo Salvini proprio non piace. Niente di nuovo a dirla tutta dal conduttore del Concertone del Primo maggio che, nel caso interessi a qualcuno, si ...

Di Maio - attacchi e veleni su Salvini : «La Lega nega il voto per guai finanziari». La risposta : «Saranno querele» : Questo governo è un parto per Matteo Salvini. Per Di Maio neppure quello, anzi. «Si torni subito al voto». Il leader del Carroccio parla da Genova: «Qua vince chi è più resistente, serve la Margherita ...

Governo in stallo - botta e risposta a distanza Di Maio-Salvini : ... intanto, prepara la direzione politica dalla quale dovrebbe uscire la linea da seguire per appoggiare o meno una possibile intesa con i pentastellati che, però, a questo punto, sembra un'ipotesi ...