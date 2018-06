huffingtonpost

: HuffPost: 'La responsabilità penale è personale, altri discorsi richiamano lo Stato etnico' - MPenikas : HuffPost: 'La responsabilità penale è personale, altri discorsi richiamano lo Stato etnico' - KatiaSignorini : Salvini pensa che i bambini non vanno a scuola? Vuol risolvere il problema? Renda responsabilità penale dei genitor… - HuffPostItalia : 'La responsabilità penale è personale, altri discorsi richiamano lo Stato etnico' -

(Di martedì 19 giugno 2018) "Ben vengano i controlli e l'applicazione rigorosa del codice. Ma per tutti. Il tema della legalità e del suo rispetto dovrebbe stare a cuore a ogni cittadino italiano e, per il molto che gli compete, a chiunque svolga un ruolo politico e di governo. Ma proprio perché il rispetto e la difesa della legalità sono così importanti che non possono, non devono essere piegati ad altre ragioni o riguardare un gruppo etnico in particolare. Perché un approccio del genere non aiuta la crescita di una comunità nazionale e neanche fa crescere il Paese in termini di legalità e di sicurezza". A sostenerlo, in questa intervista all'HuffPost, è Noemi Di Segni, presidente della Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei). Senza memoria non c'è futuro, ammoniva Elie Wiesel, il premio Nobel per la pace sopravvissuto ai lager ...